Tapis rouge des BET Hip-Hop Awards 2022

La nuit la plus chaude du hip-hop a eu lieu vendredi soir à Atlanta, en Géorgie, au Cobb Energy Performing Arts Center pour les BET Hip Hop Awards 2022.

La cérémonie de remise des prix de cette année a été animée par Fat Joe et a honoré Trina du prix “I Am Hip-Hop” pour ses contributions au rap game.

Certaines des nominations comprenaient Santana coquine, Glorilla, ATL Jacob, Yung Miami et plus encore. Avec des performances de Bleu, Jeezy, Lil Kim, King Combs et d’autres.

Armani White, Clipse, Fivio Foreign, Jeezy, King Combs, Kodak Black, Lil Tjay, ont rejoint les artistes précédemment annoncés French Montana, Joey Bada$$, NORE, Pusha T, Armani White, Bleu, EST Gee, GloRilla, Moneybagg Yo et un hommage all-star à l’emblématique LOUD Records et au fondateur pionnier Steve Rifkind. Les artistes qui ont honoré le label légendaire comprenaient David Banner avec Lil ‘Flip, Dead Prez, Fat Joe, Mobb Deep avec Lil’ Kim, MOP, Remy Ma, Three 6 Mafia et Wu-Tang Clan.

Sur le tapis rouge, Fat Joe a expliqué à BOSSIP ce que les téléspectateurs peuvent attendre de l’émission de cette année.

“Juste de l’énergie et des ondes positives. Ce ne sera pas tellement drôle, mais ce sera un message fort derrière ce que je fais. J’adopte donc l’approche d’être la déclaration la plus ancienne, l’OG du jeu avec lequel vous pouvez toujours vibrer. J’essaie donc de laisser passer cela à travers votre télévision. Je suis honoré d’être ici et d’être l’hôte des Hip Hop Awards. Je fais mon truc !”

On a vu sur la scène le rappeur « FNF » GloRilla…

Lil Kim qui a joué aux côtés de Mobb Deep…

Ari Flecher…

Le rappeur/Rap Sh!t star Kamillion…

Poupée de rêve…

Pimenter…

De l’émission à succès BET plus, “The Ms. Pat Show”, Tami Roman…

Pinky Cole et Derrick Hayes…

TI et Tiny…

Jayda Cheaves qui a été rejointe par sa meilleure amie / camarade BET + “The Impact Atlanta” star Dess Dior…

La lauréate de la soirée, Trina…

Remy Ma et son mari Papoose…

et le rappeur “Munch” Ice Spice.

Assurez-vous de vous connecter aux BET Hip Hop Awards 2022 le mardi 4 octobre à 21 h HE / PT.

