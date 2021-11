Tapis rouge des AMA 2021 : les 5 meilleurs looks du 49e salon annuel

Des célébrités se sont réunies dimanche au Microsoft Theatre de Los Angeles pour les American Music Awards 2021.

Le lieu, qui accueille de nombreuses remises de prix de premier plan pour des célébrités, n’est pas étranger à voir certains des looks les plus grands et les plus brillants orner son tapis rouge. Les AMA n’ont pas fait exception, car une cavalcade de robes, de robes, de costumes et d’autres ensembles accrocheurs a donné aux stars une attention bien méritée lors du grand spectacle.

Dans une année où il y a eu beaucoup plus de succès de mode que de désastres, il est difficile de choisir un favori. Cependant, même avec tout le monde apportant son A-game au spectacle, il y avait quelques brillants hors concours.

Cardi B

Si vous organisez un événement de haute couture étoilé, il serait logique que vous mettiez tout en œuvre. Naturellement, Cardi B est une personne qui n’a pas peur de tout donner. Parmi ses nombreux looks ce soir-là, la chanteuse a foulé le tapis rouge dimanche dans une élégante robe noire Schiaparelli avec de longs ongles métalliques dorés ornés de ses gants. Cependant, la pièce la plus accrocheuse de l’ensemble était son masque doré du même créateur.

Jojo Siwa

La star de 18 ans s’est fait un nom avec une marque de garde-robe bien spécifique. C’est pourquoi son regard sur les AMA a fait tourner tant de têtes. La star a enfilé une longue robe noire et des talons.

« Je porte une robe et des talons pour la première fois de ma vie. Quand j’ai su que je venais aux AMA, je me suis dit: » Oh, qu’est-ce que je vais porter « , parce que j’ai eu cette transition tout en étant sur « Dancing avec les Stars où je suis passée de m’habiller comme je m’habille normalement pour avoir l’air plus adulte », a-t-elle déclaré Personnes a l’événement. « Et je veux sortir de ma zone de confort, alors aujourd’hui nous sommes allés chercher une robe. J’ai mis des talons. »

Billy Porter

Billy Porter n’avait pas peur de faire sensation aux AMA 2021, et vous ne le seriez pas non plus si votre tenue avait un parapluie intégré.

La star a enfilé un costume bleu aqua de Botter qui Vogue rapports ont utilisé du plastique recyclé pour créer un chapeau parapluie portable. Légèrement incliné sur la tête, l’étrange choix de couvre-chefs a fini par être plus élégant que jamais, complimentant son look général ainsi que ses chaussures à plateforme noires.

Winnie Harlow

Winnie Harlow a fait tourner les têtes aux AMA avec sa robe Zuhair Murad. La tenue créative laissait peu de place à l’imagination tout en étant l’un des looks les plus imaginatifs de la nuit. La star se tenait fièrement sur le tapis rouge parée d’une mini-robe ornée de bijoux. Bien qu’elle soit plus petite que la robe moyenne de l’événement, elle criait le glamour de haut en bas.

Chloé Bailey

Le chanteur et compositeur n’avait pas peur de montrer un peu de peau sur le tapis rouge. Vêtue d’une robe Monsoori à découpes noires et de bijoux en diamant, la star a posé pour plusieurs photos sur le tapis rouge dans lequel elle a sorti sa jambe tonique de la fente de sa robe et, à la fois littéralement et métaphoriquement, l’a laissée marcher pour elle ce soir-là. .