Tapis rouge des ACM Awards: Miranda Lambert et Lainey Wilson de ‘Yellowstone’s montrent de la peau pour la musique country

Dolly Parton a apporté du grésillement au sud et a prouvé que tout est plus grand au Texas alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge lors de la 58e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards.

Parton, qui anime le spectacle avec une autre légende country, Garth Brooks, a porté une combinaison une pièce étincelante au Ford Center de The Star à Frisco, au Texas.

Miranda Lambert était tout simplement étourdie vêtue d’une robe bleu roi ornée de strass.

Lambert a battu un autre record de l’histoire d’ACM lorsqu’elle a reçu sa 17e nomination d’artiste féminine de l’année, dépassant les 16 nominations de Reba McEntire.

Les cinq nominations de la chanteuse « Palomino » lui donnent l’opportunité de battre plus de records après son Triple Crown Award présenté à l’ACM Honors à l’automne.

Lainey Wilson a opté pour un tailleur-pantalon en soie verte unique avec des découpes et un chapeau de cow-boy pour terminer son ensemble de remise de prix.

Brooks, 61 ans, portait son chapeau de cow-boy noir et un blazer noir tout en marchant sur le tapis rouge avec sa femme Trisha Yearwood qui portait une robe chic à imprimé léopard rouge.

Cole Swindell, qui est nominé pour de nombreux prix, a célébré sa première apparition sur le tapis rouge depuis qu’il a proposé à sa fiancée Courtney Little.

Jon Pardi portait un costume marron chocolat pour compléter le une-pièce doré de sa femme Summer avec une longue traîne en satin tombant en cascade sur son épaule.

HARDY est le principal nominé de la soirée avec sept nominations, suivi de près par sa partenaire « Wait in the Truck », Lainey Wilson, avec ses six nominations.

L’actrice de « Yellowstone » est nominée pour l’artiste féminine de l’année et l’album de l’année.