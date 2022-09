Écrit par Léa Dolan, CNN

Alors que le 79e volet de la Mostra de Venise touche à sa fin, les moments de mode des célébrités ne manquent pas grâce à des premières comme “White Noise” de Noah Baumbach, avec Greta Gerwig et Adam Driver, le buzzy “Don’t Worry Darling” réalisé d’Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Pugh, ainsi que “Blonde” – le biopic Marilyn Monroe de Netflix avec Ana de Armas.

Timothée Chalamet dans un look Haider Ackerman dos nu lors de la première du tapis rouge de “Bones And All”. Le crédit: Elisabetta A. Villa/Getty Images

Au cours de la semaine, nous avons vu Timothée Chalamet dans un look désormais viral de Haider Ackerman dos nu lors de la première de “Bones And All”, ainsi que l’apparition très attendue de Florence Pugh sur le tapis rouge dans une éblouissante robe Valentino à paillettes à la main pour la projection de “Ne t’inquiète pas chérie.” Jeudi, Armas portait une robe classique en mousseline rose plissée à la main de Louis Vuitton pour recevoir une ovation debout de 14 minutes pour sa performance en tant que Marilyn Monroe.

Ana de Armas assiste à la première du tapis rouge “Blonde” dans une Louis Vuitton sur mesure. Le crédit: Andreas Rentz/Getty Images

Le festival, qui se termine ce week-end, est le plus ancien événement du genre ayant été fondé en 1932 – et en partie à cause de la toile de fond romantique de la ville flottante, est l’un des plus saisissants visuellement. Des photos de paparazzi d’invités arrivant par des bateaux-taxis privés évoquent des images du glamour du vieil Hollywood, et des moments de tapis rouge ont emboîté le pas – avec de nombreux A-listers optant pour la couture d’archives sur les looks de piste récents. De la cape Valentino ornée de l’actrice Julianne Moore à la robe révélatrice Jean Paul Gaultier du mannequin Mariacarla Boscono, il y a eu une abondance de tenues à indice d’octane élevé cette année.

