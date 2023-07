Tapez, tapez sur : Nouveau programme pour améliorer la gestion de l’eau pour les agriculteurs de la Colombie-Britannique

Un nouveau programme provincial est sur le point d’incorporer une technologie de pointe pour aider à maximiser l’eau dans les régions sujettes à la sécheresse de la Colombie-Britannique.

Le programme est administré par l’Investment Agriculture Foundation of BC pour aider à remédier à la pénurie d’eau dans la province, selon un communiqué publié mardi 27 juin.

Des aides supplémentaires seront également envisagées pour les zones présentant un potentiel d’expansion des terres agricoles, ou si cela stimulerait la production agricole globale.

Le programme est doté d’un prix de 20 millions de dollars et est ouvert aux communautés autochtones, aux éleveurs, aux agriculteurs et aux producteurs agricoles.

« Une eau propre, des sols propres et des aliments de haute qualité ont un effet d’entraînement positif sur une communauté, et ce programme aidera à les atteindre pour les générations futures », a déclaré Bob Hrasko, président de la Water Supply Association of British Columbia dans le communiqué.

Plusieurs BC ont connu des événements climatiques qui ont eu des effets néfastes sur l’approvisionnement en eau et la sécurité alimentaire pendant la saison de croissance, a déclaré le BC Agriculture Council Jennifer Woike, ajoutant que « les agriculteurs et les éleveurs sont des leaders dans la gestion efficace des ressources en eau ».

Le programme est à frais partagés et le financement sera réparti pour des aspects spécifiques des besoins de la production agricole.

Jusqu’à 50 % des coûts admissibles d’amélioration, d’expansion ou de construction de systèmes d’approvisionnement en eau des fermes seront couverts jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars. Cinquante pour cent des coûts éligibles jusqu’à 1 million de dollars seront également couverts pour la réhabilitation ou la construction de nouveaux systèmes de stockage d’eau comme les barrages agricoles.

Pour les évaluations de l’approvisionnement en eau agricole comme les études techniques, 75 % des coûts admissibles seront couverts jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Jusqu’à 2 millions de dollars seront transférés au programme des pratiques de gestion bénéfiques, également géré par la fondation, qui soutient le secteur agricole dans tous les domaines d’amélioration des systèmes de stockage et d’approvisionnement en eau.

Les candidatures au programme sont ouvertes et peuvent être consultées sur le site Web de la fondation. La première date d’examen pour les candidats est le 31 juillet.