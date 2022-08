Tanzanie : le Kilimandjaro se dote d’un Internet rapide

(CNN) — Les grimpeurs qui gravissent le mont Kilimandjaro peuvent désormais documenter leurs ascensions en temps réel sur Instagram, suite à une récente décision des autorités tanzaniennes d’installer Internet haut débit sur les pentes de la montagne.

Le mont Kilimandjaro se trouve dans le nord de la Tanzanie et est le plus haut sommet d’Afrique, culminant à plus de 19 000 pieds (près de 5 900 mètres).

Le service à large bande a été mis en place par la Tanzania Telecommunications Corporation et lancé mardi, a indiqué le ministère de l’Information.

“Aujourd’hui, sur le mont Kilimandjaro : je hisse les COMMUNICATIONS INTERNET à haut débit (BROADBAND) sur le TOIT DE L’AFRIQUE. Les touristes peuvent désormais communiquer dans le monde entier depuis le sommet du mont Kilimandjaro. NOUS ALLONS AU PIC UHURU à 5 880 mètres d’altitude !” tweeté Nape Moses Nnauye, ministre tanzanien de l’information, de la communication et des technologies de l’information, .

Nnauye a déclaré qu’il n’était pas sûr pour les touristes de naviguer dans la montagne sans connexion Internet.

La technologie joue désormais un rôle énorme dans l’alpinisme.

Au-delà du plaisir de télécharger des ascensions sur les réseaux sociaux en temps réel, les experts ont trouvé que la connectivité Internet était utile pour améliorer la sensibilisation des grimpeurs et aider à guider leurs ascensions.

“Auparavant, c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs qui devaient opérer sans Internet” sur le mont Kilimandjaro, a déclaré Nnauye lors du lancement mardi, ajoutant que le service Internet sera étendu au sommet de la montagne d’ici la fin de l’année, L’AFP a rapporté

Le parc national du Kilimandjaro, qui abrite l’immense pic, est un site protégé du patrimoine mondial de l’UNESCO et fournit une partie des revenus touristiques de la Tanzanie.

Des milliers d’aventuriers gravissent le Kilimandjaro chaque année et beaucoup tentent d’atteindre le sommet, selon un service de guide populaire.

Le déploiement des services Internet sur le mont Kilimandjaro a été salué par l’ambassadeur de Chine en Tanzanie Chen Minjian

La Chine finance conjointement les efforts du gouvernement tanzanien pour élargir l’accès à l’infrastructure des TIC.

Image du haut : Une vue du mont Kilimandjaro depuis Satao Elerai Conservancy au Kenya. (Roger de la Harpe/Education Images/Universal Images Group/Getty Images)