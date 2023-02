Tanyel n’est allée sur Love Island que parce que j’ai commencé sa candidature, elle en avait fini avec les hommes, dit sa sœur

La sœur de TANYEL Revan a révélé qu’elle avait secrètement postulé pour qu’elle participe à l’émission.

Yesmin a raconté comment Tanyel, 26 ans, en avait marre des hommes, alors elle a décidé de prendre les choses en main.

Elle a expliqué à OK! Magazine : “C’est drôle en fait, parce que c’est moi qui ai secrètement lancé le processus pour elle.

« Je me souviens que Tanny n’arrêtait pas de dire : « Ugh, les mecs sont nuls, vous ne pouvez faire confiance à personne ! », alors j’ai pensé : « Ce serait cool si elle allait dans la série ? ».

“Les garçons seraient surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu’elle sache exactement ce qu’ils faisaient tout le temps, et en plus, elle adore la série, alors j’ai pensé que ce serait parfait pour elle. Je suis allé en ligne et j’ai mis son adresse e-mail dans l’application. Elle n’en avait aucune idée.

Elle a ajouté: “Elle m’a appelé et m’a dit:” Qu’est-ce que tu viens de faire?! Mais elle était heureuse de l’accepter à la fin.

Depuis qu’elle est allée à l’émission, Tanyel n’a pas encore trouvé son prince charmant après avoir été en couple avec Kai et en couple d’amitié avec Ron.

Tanyel commençait à connaître Spencer mais il a été envoyé faire ses valises cette semaine.

Pendant ce temps, les Islanders sont convaincus que Ron et Tanyel pourraient devenir un vrai couple après avoir repéré leur alchimie.

Aaron a précédemment commenté: “Ron et Tanyel pourraient commencer, vous savez.”

Et Kai a ajouté: “Je pense sincèrement qu’ils ont un lien, je l’ai déjà dit”, ce à quoi Ellie a répondu: “Je n’ai jamais ressenti autant d’hostilité de la part de quelqu’un d’être avec Ron, que Tanyel.”

Kai a chuchoté: “Je pense qu’ils vont vraiment se mettre ensemble, je pense qu’il pourrait y avoir quelque chose.”

Ellie a ajouté: “Je pense qu’il pourrait y avoir une chose, une torsion de l’intrigue.”

Le lendemain matin, Ron et Tanyel ont taquiné qu’il y en avait peut-être eu sous la couette après avoir été aperçus en train de plonger ensemble en dessous.

