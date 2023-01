Tanyel de Love Island quitte son vrai travail pour devenir célèbre dans l’émission ITV

LOVE Islander Tanyel Revan a donné à son entreprise de coiffure le coup de main avant son inclinaison vers la gloire et la fortune.

La sertisseuse dirigeait une société appelée Tanyelhairsylist Ltd, mais elle a maintenant fait radier la tenue du registre de la Companies House.

Tanyel est l’un des candidats de Love Island cette année[/caption] TVI

La jeune femme de 26 ans se décrit comme “drôle, bruyante, fougueuse, charismatique” et promet d’apporter “de l’énergie” et de la “confiance” à la villa[/caption]

Elle a signé des formulaires pour faire dissoudre la société et celle-ci a cessé ses activités.

La Londonienne semble maintenant déterminée à déployer ses efforts pour gagner le spectacle avec un beau qu’elle rencontre dans la villa – et vient de subir une cure de jouvence de 4 500 £.

La jeune femme de 26 ans se décrit comme “drôle, bruyante, fougueuse, charismatique” et promet d’apporter “de l’énergie” et de la “confiance” à la villa, ce qui signifie qu’elle est sûre d’être un ajout passionnant à la série qui pourrait bien apporter un drame indispensable à la procédure.

Love Island revient ce soir sur ITV2 avec une autre série hivernale alors que la toute nouvelle animatrice Maya Jama succède à Laura Whitmore.

Tanyel a déclaré avant le décollage de ce soir: «Je suis difficile à obtenir, confiant, drôle, charismatique, beau et heureux.

“Je suis aussi une personne très loyale, qu’y a-t-il à ne pas aimer?”

Et elle a également subi une transformation spectaculaire avant son séjour dans la villa.

L’aspirante a subi un remplissage, un maquillage permanent et un rajeunissement complet du visage pour s’assurer qu’elle sera parfaite sous tous les angles de caméra.

Elle a également avoué une phobie du lait et de la crème, veut que J-Lo la joue dans un film et aime Channing Tatum.

Réfléchissant à sa meilleure histoire de rendez-vous, elle a déclaré: “Il est difficile de penser à un en particulier, mais je dirais que les meilleurs rendez-vous ont été avec mon ex. Nous sommes partis en vacances.

Mais elle peut être rebutée facilement et dire : « Quelqu’un qui est serré et avare, me donne la piqûre. Ça me rend malade. Si tu es serré, je ne te reverrai plus jamais de ma vie, honnêtement.

J-Lo l’incarnerait dans un film parce qu'”elle est vraiment talentueuse et elle est belle, c’est quelqu’un que j’admire”.

Et ses intérêts amoureux potentiels feraient mieux de faire attention lorsqu’il s’agit de préparer son petit-déjeuner car elle a une phobie du lait et de la crème qui la touchent.

Elle a déclaré: «J’ai cette phobie étrange de certaines choses qui me touchent, comme si c’était quelque chose de crémeux ou de bizarre, j’avais vraiment envie de vomir.

« Certaines choses ne peuvent pas me toucher et je ne peux pas partager de boissons. Je n’aime rien de laiteux – si le lait touchait ma peau, je me sentirais tellement malade. Je déteste ça.”

Love Island revient ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.

Maya Jama a pris la relève en tant qu’animatrice de la série télé-réalité[/caption]