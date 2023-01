Tanyel a menacé toutes les filles – elles doivent se battre si elles veulent survivre, dit la légende de Love Island

Tanyel Revan de LOVE Island a attiré l’attention d’une icône de la série suite à son geste sournois dans l’ouverture de la série.

Tanyel, 26 ans, a été le dernier des principaux concurrents à entrer dans la villa en Afrique du Sud et a volé Kai Fagan, 24 ans, à l’une des filles.

ITV2

Tanyel Revan a été qualifié d ‘«ennemi» par une légende de Love Island[/caption] Getty

Indiyah Polack a averti les filles de “garder Tanyel proche” et de “prendre ses tours”[/caption]

Kai n’était en couple avec Olivia Hawkins, 27 ans, que depuis quelques minutes lorsqu’il a été pincé par Tanyel.

Olivia a été laissée sur le banc des célibataires, avant de finalement se coupler avec le fermier Will Young, 23 ans.

Le geste astucieux n’est pas passé inaperçu par la finaliste de l’année dernière, Indiyah Polack, qui a quitté le spectacle avec Dami Hope à son bras.

S’exprimant sur le podcast Love Island: The Morning After, elle a déclaré au co-animateur Sam Thompson: «Mate, garde tes amis proches et tes ennemis plus proches.

«Si toutes les autres filles sont intelligentes, elles prendront simplement les tours de Tanyel et les utiliseront ensuite sur les gars.

“Liez-vous d’amitié avec elle, prenez ses tours et prenez son homme.”

Les commentaires d’Indiyah ont choqué l’ancien Love Islander Demi Jones, qui apparaissait également sur le podcast.

“Ooh, c’est impertinent de ta part, Indiyah!” Demi a pleuré.

Même si cela ne fait que 24 heures que Tanyel a pincé le professeur d’éducation physique Kai, les choses ont déjà changé dans la villa sud-africaine.

À la fin de Love Island de mardi, Olivia – qui avait été laissée avec Will à la suite des actions de Tanyel – s’est retrouvée en couple avec un nouvel homme.

Bombshell Tom Clare, 23 ans, s’était donné un jour pour faire connaissance avec les filles avant de choisir Olivia. Le déménagement a laissé Will célibataire.

Les insulaires ont ensuite été avertis qu’un recouplage aura lieu plus tard cette semaine et, quiconque sera célibataire à la fin de celui-ci, sera dans un avion pour rentrer chez lui.

En attendant, deux nouvelles bombes – David Salako et Zara Deniz Lackenby-Brown – sont entrées dans la villa pour pimenter les choses.

Love Island continue, 21h, ITV2, en semaine

Érotème

Olivia avait choisi Kai pour s’accoupler avec[/caption] Érotème

La ring girl n’a réussi à le retenir que quelques minutes[/caption] ITV2

Tanyel a rapidement débauché le professeur d’EPS[/caption]