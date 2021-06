Tanya Snyder nommée co-PDG de l’équipe de football de Washington | Nouvelles de la NFL

Tanya Snyder aux côtés de son mari Dan Snyder (AP)

L’équipe de football de Washington a nommé Tanya Snyder co-directrice générale de la franchise, un titre qu’elle conservera avec son mari et copropriétaire Dan Snyder.

Elle rejoint Amy Trask (Oakland/Los Angeles Raiders) et Kim Pegula (Buffalo Bills) parmi les femmes chefs d’entreprise de l’histoire de la NFL.

Amy Adams Strunk a assumé le rôle de propriétaire majoritaire des Titans du Tennessee en mars 2015 et est coprésidente du conseil d’administration de la franchise.

« Cette équipe est l’héritage de notre famille », a déclaré Tanya Snyder dans un communiqué. « Nous sommes à un tournant de l’histoire de cette équipe alors que nous travaillons pour devenir l’étalon-or des franchises de la NFL. Les titres de co-PDG reflètent notre approche de cet effort.

« C’est une progression naturelle, mais il est important de reconnaître officiellement la diversité d’opinions et de perspectives qui sous-tend tout ce que nous faisons. Dans mon nouveau rôle, je serai en mesure de garantir que les valeurs fondamentales qui sont au cœur de notre philanthropie imprègnent l’ensemble de l’organisation. et nous rapproche de la réalisation de nos objectifs. »

0:55 Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et d’autres partagent leur soutien à l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, après son coming out Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et d’autres partagent leur soutien à l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, après son coming out

Tanya Snyder a dirigé les efforts philanthropiques de l’équipe depuis que le couple a acheté l’équipe pour 800 millions de dollars en 1999. La franchise vaut maintenant 3,5 milliards de dollars et génère environ 500 millions de dollars de revenus annuels, selon Forbes.

Elle dirige la Washington Football Charitable Foundation depuis 2000 et a fondé le fan club « Women of Washington » en 2011. Survivante du cancer du sein, Tanya Snyder a également aidé à lancer la campagne « Think Pink » de la NFL en 1999.

« Tanya est l’une des figures les plus importantes de cette organisation, et cela n’est devenu plus vrai qu’au cours des 18 derniers mois, alors que son implication s’est approfondie », a déclaré Dan Snyder dans un communiqué.

« En public, beaucoup connaissent Tanya pour son travail incroyable et percutant dans la sensibilisation au cancer du sein et son leadership au sein de notre fondation caritative. Mais dans les coulisses, elle a eu un impact profond sur la direction de l’équipe de football de Washington. Elle a joué un rôle déterminant dans notre décision. pour faire évoluer la marque et moderniser notre expérience de fans – y compris l’équipe d’animation. »