La grande pause d’actrice de Mme Roberts est survenue au milieu de la vingtaine, lorsqu’elle a été choisie pour la cinquième et dernière saison de «Charlie’s Angels», la série dramatique d’ABC qui, en profitant du sex-appeal de ses stars, a suivi les exploits de trois anciens séduisants. des policiers qui combattaient souvent le crime en short court, en chemisier décolleté et même en bikini.

Le publiciste, Mike Pingel, a déclaré que Mme Roberts s’était effondrée le 24 décembre après avoir promener ses chiens près de chez elle à Hollywood Hills et avait été mise sous respirateur à l’hôpital. Il n’a pas donné la cause du décès, mais a déclaré que ce n’était pas lié à Covid-19. Il a dit qu’elle n’avait pas été visiblement malade avant de s’effondrer.

Tanya Roberts, l’actrice à la voix haletante qui a connu la gloire dans les années 1980 en tant que détective sur «Charlie’s Angels» et en tant que courageuse scientifique de la Terre dans le film de James Bond «A View to a Kill», est décédée lundi soir à Los Angeles. Elle avait 65 ans.

Mme Roberts est également apparue dans « Le maitre des bêtes » (1982), un film fantastique. Et elle a joué le rôle-titre dans « Sheena »(1984), un film d’aventure très médiatisé inspiré par un personnage de bande dessinée de la reine de la jungle. Sheena, une femme de type Tarzan, portait des tenues de fourrure étriquées avec un décolleté, chevauchait un zèbre, parlait aux animaux et changeait de forme. Le film s’est effondré au box-office et Mme Roberts a commencé à disparaître de la vue du public.

Elle revient sur le devant de la scène en 1998 sur la sitcom « Ce spectacle des années 70»En tant que jeune maman glamour et jeune du Midwest d’une adolescente (Laura Prepon). Dans ce rôle, elle était belle, mince et sexy – et délicieusement idiote. Le mystère de la bande dessinée, année après année, était de savoir comment son mari court et débraillé, joué par Don Stark avec des pattes effroyablement envahies, avait jamais gagné son cœur. Mme Roberts est apparue dans l’émission pendant trois saisons et a ensuite rendu visite à des invités.

Elle est née Victoria Leigh Blum dans le Bronx le 15 octobre 1955, la deuxième des deux filles d’Oscar Maximilian Blum, un vendeur de stylos à plume, et de Dorothy Leigh (Smith) Blum. Selon certaines sources, Tanya était son surnom. Elle a passé son enfance dans le Bronx et a vécu brièvement au Canada après le divorce de ses parents. Elle a commencé sa carrière en fuyant la maison pour devenir mannequin à l’âge de 15 ans.

De retour à New York, elle a étudié le théâtre, est apparue dans certaines productions d’Off Broadway et a travaillé comme mannequin et instructeur de danse pour joindre les deux bouts. Sa carrière de mannequin comprenait du travail pour le dentifrice Clairol et Ultra-Brite. Elle a fait ses débuts à l’écran dans le thriller d’horreur «The Last Victim» (1976), sur un violeur-meurtrier en série.