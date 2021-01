L’actrice hollywoodienne Tanya Roberts est toujours en vie malgré le fait que son agent et son mari aient tous deux dit le contraire.

L’ancienne Bond girl de 65 ans s’est effondrée chez elle la veille de Noël et a été emmenée au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles peu de temps après. Dimanche, son publiciste Mike Pingel a déclaré qu’elle était décédée.

Le lendemain, cependant, Pingel a déclaré aux journalistes que Roberts était toujours en vie à 10 heures PST; toujours à l’hôpital, mais en mauvais état.

Il a déclaré que l’actrice de That 70s Show n’avait pas de COVID-19 et a déclaré qu’il attendait d’autres mises à jour sur son état.

Ce qui s’est passé à l’hôpital n’est pas tout à fait clair; cependant, Pingel a dit qu’il avait parlé au mari de Roberts, Lance O’Brien, le citant comme disant qu’il avait tenu sa femme comme « elle semblait s’échapper ».

TMZ s’est par la suite entretenu avec O’Brien lui-même, qui aurait dit avoir été appelé à l’hôpital pour lui dire au revoir, et après l’avoir vue «disparaître», il a quitté la chambre et l’établissement sans parler au personnel.

O’Brien n’avait auparavant pas pu rendre visite à sa femme à l’hôpital en raison des restrictions de coronavirus en place.

Peut-être son rôle le plus connu, Roberts a joué le géologue Stacey Sutton face à 007 de Roger Moore dans « A View to Kill » de 1985. Elle est également apparue dans des films fantastiques et d’aventure tels que «The Beastmaster» et «Hearts and Armor».

Remplaçant Shelley Hack, l’actrice a rejoint Jaclyn Smith et Cheryl Lass en tant que troisième ange dans Charlie’s Angels, tandis qu’en 1984, elle a joué Sheena, une version féminine de l’histoire de Tarzan.

Roberts a également joué le rôle de Midge, la mère du personnage de Laura Prepon, Donna, dans « That 70s Show ».