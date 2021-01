La fille Bond Girl Tanya Roberts est toujours en vie, a déclaré son agent, après avoir été cité plus tôt comme disant qu’elle était décédée.

L’actrice de 65 ans était à l’hôpital après s’être effondrée chez elle à Los Angeles la veille de Noël, a déclaré son agent Mike Pingel.

Le site Web de potins de célébrités TMZ avait précédemment cité M. Pingel disant que Roberts était décédé et avait également des citations de son mari.

Image:

L’actrice aurait été décédée après s’être effondrée à la maison la veille de Noël



Image:

Roberts a joué le rôle de Kiri dans le film d’aventure The Beastmaster en 1981. Pic: AP Photo / Wally Fong



L’agent avait également publié une photo du couple ensemble sur sa page Instagram, en écrivant: «Dévasté».

La mort apparente de Roberts a été largement rapportée et des hommages ont été rendus à la star sur les réseaux sociaux, notamment de la part des producteurs de James Bond Michael G Wilson et Barbara Broccoli.

Mais M. Pingel a maintenant déclaré à l’agence de presse PA Roberts était toujours en vie lundi à 10 heures, heure locale, et que la famille attendait d’autres nouvelles du centre médical Cedars-Sinai.

Cependant, il a ajouté « ça n’a pas l’air bien ».

Roberts est surtout connue pour ses rôles dans Charlie’s Angels and That ’70s show, ainsi que pour son tour de Bond girl Stacey Sutton face à Roger Moore dans A View To A Kill.

Image:

En photo avec son publiciste et ami Mike Pingel



Image:

Roberts a joué Stacey Sutton aux côtés de James Bond de Moore



Elle a également joué Midge Pinciotti dans That ’70s Show, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher, de 1998 à 2004, et est devenue Charlie’s Angel en 1980 avec Jaclyn Smith et Cheryl Ladd, jouant Julie Rogers dans la dernière saison de l’émission à succès.

Plusieurs autres stars de Bond sont décédées en 2020, dont Honor Blackman et Diana Rigg – aka Pussy Galore et Tracy Bond – avec l’original 007 lui-même, Sean Connery.