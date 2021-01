La star de Bond Girl et Charlie’s Angels, Tanya Roberts, est décédée – après une confusion qui a vu sa mort annoncée prématurément alors qu’elle était gravement malade, mais toujours en vie.

La mort de Roberts a été confirmée pour la première fois à plusieurs médias, dont Sky News, par son attaché de presse et ami, Mike Pingel, qui a déclaré lundi matin qu’elle était décédée à l’hôpital la veille après s’être effondrée chez elle à Los Angeles la veille de Noël.

Il semble qu’il y ait eu confusion avec les informations qu’il a reçues, car lundi soir, heure britannique, la star aurait été en mauvaise santé, mais toujours en vie.

Image:

L’actrice s’est effondrée chez elle la veille de Noël, a déclaré son publiciste



Cependant, M. Pingel a maintenant confirmé « le cœur lourd » que Roberts, 65 ans, est décédé quelques heures plus tard, vers 21h30 lundi à Los Angeles (5h30 mardi au Royaume-Uni).

Son partenaire de 18 ans, Lance O’Brien, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait reçu un appel téléphonique du Cedars-Sinai Medical Center, qui lui avait annoncé la triste nouvelle.

« Elle était mon âme sœur, elle était ma meilleure amie », a déclaré M. O’Brien à l’agence de presse.

La cause du décès de Roberts était due à une infection des voies urinaires qui s’est propagée à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie, puis à la circulation sanguine, a déclaré M. Pingel.

L’actrice est surtout connue pour son tour comme Liaison fille Stacey Sutton, petite-fille d’un magnat du pétrole californien, face à Roger Moore dans A View To A Kill en 1985.

Elle a également joué Midge Pinciotti dans That ’70s Show, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher, de 1998 à 2004, et est devenue Charlie’s Angel en 1980 avec Jaclyn Smith et Cheryl Ladd, jouant Julie Rogers dans la dernière saison de la série à succès.

Image:

En photo avec son publiciste et ami Mike Pingel



Roberts était une militante des droits des animaux et au lieu de fleurs, sa famille demande que des dons soient faits en son nom à l’association caritative ASPCA aux États-Unis. Elle vivait pour ses « bébés animaux », qui comprenaient deux chiens, Muttley et Socks, un oiseau et des poissons Koi, a déclaré M. Pingel.

Rendant hommage dans sa déclaration initiale, envoyée à Sky News, le journaliste a déclaré: « Je suis dévasté, je suis ami avec Tanya depuis plus de 20 ans. Elle était pleine d’énergie sans bornes et nous avons toujours eu les meilleurs moments.

« Elle était vraiment un ange et elle me manquera tellement. »

Image:

Roberts a joué le rôle de Kiri dans le film d’aventure The Beastmaster en 1981. Pic: AP Photo / Wally Fong



Tarri Markel, un autre des agents de Roberts, a également rendu hommage, décrivant la star comme « l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais connues ».

Elle a poursuivi: «Elle était authentique et très terre-à-terre. Elle aimait ses amis et sa famille, et adorait ses chiens. Elle était une passionnée de randonnée, et je suis sûr qu’elle pouvait être vue fréquemment en train de parcourir les canyons avec son chiot.

« Elle était aussi belle à l’intérieur qu’elle l’était à l’extérieur. Cœur incroyable! Et quelqu’un que je me sens honoré d’avoir connu et appelé mon ami. »

Les producteurs de James Bond Michael G Wilson et Barbara Broccoli étaient parmi ceux qui ont rendu hommage lorsque la mort de Roberts a été annoncée pour la première fois, en disant: « Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Tanya.

« Elle était une personne très adorable et les fans de Bond se souviendront toujours de Stacey Sutton dans A View To A Kill. Notre cœur va à sa famille et à ses amis. »

Les crédits d’écran de Roberts comprenaient également le rôle principal dans Sheena, une version féminine de l’histoire de Tarzan, en 1984, et le film d’aventure The Beastmaster en 1982.

Sa mort survient après celles de plusieurs stars de Bond en 2020, dont Honor Blackman et Diana Rigg – aka Pussy Galore et Tracy Bond – avec l’original 007 lui-même, Sean Connery.