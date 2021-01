L’actrice bien-aimée Tanya Roberts est décédée à l’âge de 65 ans.

La star hollywoodienne – qui est surtout connue pour avoir joué aux côtés de Roger Moore dans le film Bond de 1985 A View To Kill – est décédée samedi, selon son ami Mike Pingel.

Roberts s’est effondrée chez elle dans les collines d’Hollywood la veille de Noël après son retour après avoir emmené son chien en promenade, rapporte TMZ.

Elle a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital et mise sous respirateur, mais «ne s’est jamais améliorée».

Avant son effondrement, des sources ont déclaré à TMZ que Roberts semblait « en parfaite santé » et participait à des conversations vidéo avec ses fans. Pingel a déclaré que sa mort n’était pas liée au COVID-19.

En plus d’être une Bond Girl, Roberts a joué dans la cinquième et dernière saison de Charlie’s Angels entre 1980 et 1981.

Elle est également célèbre pour avoir joué Midge Pinciotti dans la sitcom à succès That 70s Show, aux côtés d’Ashton Kutcher et de Mila Kunis.

Le mari de Roberts, le scénariste Barry Roberts, est décédé en 2006. Le couple était marié depuis 32 ans et n’avait pas d’enfants.

Roberts est née Victoria Leigh Blum en octobre 1955 à New York, avant de commencer sa carrière de mannequin à la fin de son adolescence.

Elle a épousé Barry Roberts alors qu’elle n’avait que 19 ans et a commencé à étudier pour devenir actrice au Actors Studio avec Lee Strasberg et Uta Hagen.

La blonde aux longues jambes a fait ses débuts au cinéma en 1975 Forced Entry.

Roberts et son mari ont déménagé de façon permanente à Los Angeles en 1977, ce qui a porté ses fruits trois ans plus tard.

La beauté a été choisie parmi 2000 autres actrices pour remplacer Shelley Hack dans la cinquième et dernière saison de Charlie’s Angels, diffusée entre 1980 et 1981.

La beauté a été choisie parmi 2000 autres actrices pour remplacer Shelley Hack dans la cinquième et dernière saison de Charlie's Angels, diffusée entre 1980 et 1981.

L’amour d’une vie: Roberts s’est marié en 1974 avec le scénariste Barry Roberts. Elle n’avait que 19 ans à l’époque. La paire est photographiée ensemble en 1981

Roberts et son mari, Barry, sont photographiés en 1985. Barry est décédé tragiquement en 2006, laissant Roberts une veuve après 32 ans de mariage. Elle ne s’est pas remariée et n’est apparue dans aucun film ou émission de télévision après la mort de son beau

Cependant, elle est devenue une sensation mondiale plusieurs années plus tard, lorsqu’elle a été élevée au statut de « Bond girl » en 1985, A View To A Kill.

Dans ce film, elle a joué le rôle de la géologue sensuelle Stacey Sutton aux côtés de Roger Moore dans son septième et dernier film de James Bond.

Par la suite, Roberts a continué à travailler régulièrement avec des rôles dans des films tels que Body Slam, Twisted Justice, Purgatory et Legal Tender, qui a été écrit par son mari.

En 1998, Roberts est revenu au petit écran pour jouer Midge dans That 70s Show.

En 1998, elle revient sur le petit écran pour jouer Midge dans That 70s Show.

La sitcom Fox à succès mettait également en vedette Ashton Kutcher, Mila Kunis, Wilmer Valderrama et Topher Grace.

Elle a quitté le spectacle en 2004 pour s’occuper de son mari qui était en phase terminale à l’époque. Il est décédé tragiquement deux ans plus tard.

Roberts ne s’est pas remariée et elle n’est plus apparue dans des films ou des émissions de télévision après la mort de son mari.

Cependant, la beauté semblait avoir l’air en bonne santé et de bonne humeur à la fin de l’année dernière.

Elle a fréquemment téléchargé des photos sur Instagram, y compris un cliché qui la montrait portant un masque au milieu de la pandémie COVID-19 alors qu’elle signait des photos de fans.

