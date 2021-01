Tanya Roberts vit – au sens littéral du terme.

Selon NBC News, le publiciste de Roberts Mike Pingel a confirmé qu’elle était toujours en vie malgré avoir précédemment informé plusieurs médias de sa mort.

Le dimanche 3 janvier, le Une vue sur un meurtre L’actrice serait décédée après s’être effondrée chez elle à Los Angeles. Dans une déclaration à CNN, Pingel a confirmé son décès, affirmant qu’il était «dévasté» par la perte. Il a ajouté: « Elle était pleine d’énergie et nous avons toujours passé un moment folle ensemble. Elle était vraiment un ange et elle me manquera tellement. »

Selon Pingel, la femme de 65 ans a été admise au centre médical Cedars-Sinai le jeudi 24 décembre. Quelques instants avant l’incident signalé, elle promenait ses chiens.

Aucune cause de décès n’a été partagée, mais Pingel a déclaré qu’elle n’était pas morte du COVID-19. Cette information lui a été relayée par le mari de Roberts, qui était à ses côtés pendant ce qu’il croyait être ses derniers moments.