M. Pingel a déclaré qu’il s’était fondé sur des renseignements de Lance O’Brien, qu’il a identifié comme le partenaire et le mari de Mme Roberts.

Le publiciste, Mike Pingel, a déclaré dans une interview lundi soir que Mme Roberts, 65 ans, avait été hospitalisée au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles et dans un état grave pour une maladie non précisée.

Quelques heures après avoir annoncé la mort de Tanya Roberts, l’actrice connue pour avoir joué aux côtés de Roger Moore dans son dernier tour en tant que James Bond et pour ses rôles dans «Charlie’s Angels» et «That ’70s Show», son publiciste a déclaré lundi qu’il avait fait donc par erreur.

Son plus grand succès sur grand écran est survenu en 1985, lorsque, bien qu’elle ait 28 ans de moins que le leader de la franchise Bond, Mme Roberts a joué aux côtés de M. Moore dans «A View to a Kill». Elle a joué Stacey Sutton, qui fait équipe avec Bond pour contrecarrer un complot de l’industriel Max Zorin (Christopher Walken) visant à détruire la Silicon Valley par un double tremblement de terre.

L’Associated Press, USA Today, le site Web TMZ et The Hollywood Reporter figuraient parmi les organisations médiatiques qui avaient rapporté que Mme Roberts était morte sur la base des informations de son publiciste.

C’était la dernière apparition de M. Moore en tant qu’espion britannique, qu’il a plus tard critiqué pour l’écart d’âge entre lui et Mme Roberts, connue pour sa voix haletante.

De 1998 à 2004, Mme Roberts s’est présentée à une nouvelle génération de téléspectateurs avec son rôle récurrent de Midge Pinciotti dans «That ’70s Show».

Le reportage de la mort de Mme Roberts a suscité une série d’hommages sur les réseaux sociaux, y compris de la part des fans de la franchise Bond.

Son nom a rejoint de manière inattendue et à tort ceux des stars récemment perdues associées à la franchise, y compris Sean Connery, l’écossais fringant qui a joué pour la première fois l’agent des services secrets d’Ian Fleming, décédé en octobre. L’actrice britannique Diana Rigg, qui épouse Bond dans «On Her Majesty’s Secret Service» et est tuée le jour de leur mariage, est décédée en septembre.