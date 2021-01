Après des jours de faux rapports, il a été confirmé que Tanya Roberts a décédé à l’âge de 65 ans.

Son partenaire, Lance O’Brien, Raconté TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle, que les médecins de Roberts l’ont appelé le lundi 4 janvier juste après 21h00 pour l’informer du décès de Roberts. Il a dit Fox News l’actrice avait été hospitalisée pour des complications d’une infection urinaire qui, selon lui, s’était propagée aux reins, au foie et à la vésicule biliaire avant qu’elle «ne pénètre dans son sang».

La nouvelle intervient peu de temps après l’annonce d’une mort prématurée. Selon Nouvelles NBC, la star a été admise au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles après s’être effondrée la veille de Noël. Représentant de Roberts, Mike Pingel, a déclaré à l’agence de presse O’Brien a affirmé avoir été invité par le personnel de l’hôpital à entrer et à dire ses derniers adieux. O’Brien aurait appelé Pingel par la suite et lui aurait dit que Roberts était mort. Le 3 janvier, Pingel a alerté les médias, notamment TMZ, qui était le premier à rapporter les fausses nouvelles.

Mais le 4 janvier, Pingel a déclaré à NBC News que Roberts était toujours en vie. Lors d’un entretien avec Édition intérieure ce matin-là, O’Brien a reçu un appel téléphonique de l’hôpital l’informant que Roberts n’était pas décédé.

«Maintenant tu me dis qu’elle est vivante? dit-il à l’époque. « Oh, merci le seigneur! Merci mon Dieu. »

Bientôt, O’Brien se mit à pleurer. « L’hôpital me dit qu’elle est vivante, et ils m’appellent de l’USI », a-t-il dit, ajoutant plus tard: « Je suis si heureux. »