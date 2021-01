Tanya Roberts est toujours en vie, selon le représentant qui a initialement confirmé sa mort.

Mike Pingel a déclaré à TMZ que le mari de Tanya, Lance, avait découvert de l’hôpital dans lequel elle séjournait qu’elle n’était pas morte après tout.

Il a d’abord été rapporté que la star de James Bond était décédée après s’être effondrée chez elle la veille de Noël, avant d’être transportée d’urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles où elle a été placée sous respirateur.

Pingel a déclaré au site que Tanya, 65 ans, était décédée, mais affirme avoir reçu un appel lundi à 10 heures, heure de Los Angeles, pour dire que c’était une erreur.







(Image: FilmMagic)











TMZ rapporte: « Lance a reçu un appel juste après 10 heures lundi de l’hôpital disant que Tanya était toujours en vie.

« Pingel a dit que Lance croyait vraiment que Tanya était morte. »

Lance avait également téléphoné à ses amis et à sa famille pour confirmer qu’elle était décédée, prétend-on.







(Image: WENN.com)



Mike avait même posté une photo d’eux sur Instagram, se disant « dévasté » par la nouvelle.

Tôt lundi, TMZ avait initialement rapporté que Tanya était rentrée chez elle après une promenade avec ses chiens, lorsqu’elle « s’était effondrée » et avait été « emmenée à l’hôpital ».

Son représentant a dit au site à l’époque que Tanya avait été « mise sous respirateur, mais ne s’est jamais améliorée » bien que sa mort rapportée n’ait pas été liée à Covid-19.







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



L’actrice est décédée dans un hôpital de Californie, a-t-il déclaré.

Les fans se sont alors précipités pour lui rendre hommage.

Ils ont commenté ce qu’ils pensaient être sa dernière publication sur Instagram.









Tanya avait partagé ses meilleurs vœux pour la nouvelle année avec une photo d’elle-même.

Elle a écrit: « J’espère que vous passerez une bonne année en toute sécurité! # Stayafe # wearamask [masked face emoji] # newyear2021 [confetti emoji]. «

Un fan a commenté: « Repose en paix, Tanya. Tu étais incroyable. Ce monde va te manquer. [broken-heart emoji] ».







(Image: Tanya Roberts / Instagram)



Un autre a déclaré: « Ses derniers messages ici étaient tellement optimistes. Reposez-vous bien, Tanya.[Emojiquipleure »[cryingemoji »

Tanya est connue pour être un Charlie’s Angel dans la série télévisée ainsi qu’une Bond girl, avec Roger Moore dans A View To A Kill en 1985.

Elle a également joué le rôle de Midge Pinciotti dans That 70’s Show pendant de nombreuses années.







(Image: Getty Images)



Tanya a également joué dans un certain nombre de films à travers les années 70 et 80, avec des personnages comme The Beastmaster et Sheena parmi ses 40 crédits d’acteur.

La star de cinéma a également eu une carrière de mannequin et en 1982, elle a posé pour Playboy.

