Roberts avait 65 ans.

CNN et d’autres médias, citant son journaliste de longue date, Mike Pingel, avaient précédemment rapporté que Roberts était décédée dimanche soir. O’Brien a déclaré à CNN qu’il était désemparé après avoir dit au revoir à Roberts au chevet de son hôpital dimanche et qu’il est parti en pensant que ce serait la dernière fois qu’il la verrait.

Lundi matin, O’Brien a reçu un appel de l’hôpital et a appris que Roberts était toujours en vie, selon Pingel et O’Brien. CNN a mis à jour ses rapports pour indiquer que Roberts était toujours en vie et hospitalisé dans un état critique lundi après-midi.

O’Brien a déclaré qu’il avait été informé lundi après 21 heures PST que l’actrice était décédée.

Roberts a été hospitalisée à Los Angeles le 24 décembre, après s’être effondrée chez elle en Californie après une promenade avec ses chiens. Sa cause de décès n’a pas été révélée, mais O’Brien et Pingel ont déclaré à CNN auparavant qu’elle avait été testée négative pour Covid-19.

Née Victoria Leigh Blum, Roberts a commencé sa carrière de mannequin avant de se lancer dans le cinéma. Une carrière de 30 ans dans le cinéma et la télévision a suivi.

Elle a eu des rôles principaux dans les favoris cultes « The Beastmaster » et « Sheena: Queen of the Jungle ». Et elle est apparue dans plusieurs émissions de télévision bien connues de l’époque, notamment « Fantasy Island », « The Love Boat » et une saison de « Charlie’s Angels » comme l’un des trois personnages principaux.

Puis vint son rôle le plus emblématique jusque-là. En 1985, elle a joué le géologue Stacey Sutton dans « A View to a Kill », face à Roger Moore lors de sa dernière sortie en 007.

Roberts a ensuite gagné une nouvelle légion de fans lors de son tour en tant que Midge, la maman idiote de Donna Pinciotti, dans « That 70s Show ». Elle a soudainement quitté la sitcom à sa quatrième saison pour s’occuper de son mari maintenant décédé qui avait reçu un diagnostic de maladie. (Elle est revenue dans les saisons suivantes en tant que personnage récurrent.)

Sa dernière apparition à l’écran remonte à 2005 dans la série télévisée «Barbershop».