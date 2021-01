Les fonctionnaires n’ont pas dévoilé sa cause de décès. Mais ce n’était pas à cause de Covid-19, a déclaré son publiciste et ami de longue date Mike Pingel.

« Je suis dévasté, je suis ami avec Tanya depuis plus de 20 ans », a déclaré Pingel à CNN. « Elle était pleine d’énergie et nous avons toujours passé un moment folle ensemble. Elle était vraiment un ange et elle me manquera tellement. »

Roberts a été emmenée au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles le 24 décembre, après s’être effondrée chez elle en Californie après une promenade matinale avec ses chiens, a déclaré Pingel à CNN.