Actrice Tanya Roberts, connu pour le film de James Bond Une vue sur un meurtre et la comédie télévisée à succès Ce spectacle des années 70, est décédé à 65 ans.

Son représentant a confirmé à TMZ que l’actrice est décédée dimanche 3 janvier après s’être effondrée chez elle le 24 décembre à la suite d’une promenade avec ses chiens. Elle a été hospitalisée et placée sur un ventilateur ne s’est pas remise du problème de santé qui n’était pas lié au coronavirus, selon son équipe.

Tanya, née Victoria Leigh Blum, joué le rôle de Bond girl Stacey Sutton en face Roger Moore007 dans le film de 1985 Une vue sur un meurtre.

Elle est apparue dans un certain nombre de films de genre et de comédies à la fin des années 1970 et 1980, y compris les années 1979. Raquette, Années 1982 le maitre des bêtes, Années 1984 Sheena et 1986 Corps Slam.

Elle est peut-être mieux connue pour son rôle dans Ce spectacle des années 70 comme Midge Pinciotti, mom to Laura Preponle personnage de Donna. Midge a été exclue de l’émission en 2001 après la troisième saison, et Tanya a expliqué plus tard qu’elle était partie s’occuper de son mari Barry Roberts, qui était tombé malade. L’actrice est revenue dans le rôle de personnage récurrent dans les sixième et septième saisons.