Tanya Roberts, qui a joué dans le film James Bond 1985 «A View to A Kill», ainsi que dans les séries télévisées classiques «Charlie’s Angels» et «That ’70s Show», a été hospitalisée, selon son publiciste Mike Pingel, qui avait a incorrectement confirmé la mort de l’actrice dimanche.

Pingel a déclaré à USA TODAY que Roberts, 65 ans, avait été emmenée à l’hôpital Cedar-Sinai de Los Angeles lorsqu’elle s’était effondrée après avoir promener ses chiens la veille de Noël.

Lundi, Pingel a déclaré que le partenaire de longue date de l’actrice, Lance O’Brien, avait reçu un appel de l’hôpital disant que Roberts « n’était pas passé la nuit dernière ». Pingel a déclaré que Roberts est toujours dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital et que «la situation est désastreuse».

Le journaliste a déclaré qu’il attendait de nouvelles mises à jour sur l’état de Roberts.

Plusieurs médias, dont USA TODAY, ont rapporté la mort de Roberts.

L’actrice au franc-parler a interagi avec les fans dans un programme hebdomadaire en ligne diffusé depuis sa page Facebook officielle, à laquelle elle a participé pour la dernière fois le 19 décembre. Mais la première émission de 2021, prévue pour le 2 janvier, a été annulée sans explication publique.

Née Victoria Leigh Blum dans le Bronx, Roberts a abandonné le lycée à 15 ans et a fait du stop dans tout le pays. Elle est finalement retournée à New York et a commencé une carrière dans le mannequinat, entrant dans les films avec le film d’horreur de 1976 « Forced Entry » (plus tard rebaptisé « The Last Victim »).

Elle a joué le rôle de Kiri dans l’aventure fantastique d’épée et de sorcellerie de 1982 «The Beastmaster». Dans le fantastique 1984 « Sheena: Reine de la Jungle », Roberts a joué le rôle du personnage titulaire, une version féminine de Tarzan. Tourné au Kenya, « Sheena » a bombardé au box-office et avec des critiques, remportant cinq Golden Raspberry Awards, dont la pire actrice pour Roberts. Le film deviendrait un classique culte campy.

«La réalisatrice a tout foutu en l’air», se souvient Roberts sans détour lors de sa discussion avec les fans du 19 décembre.

Roberts a eu un an en tant que Julie Rogers, qui a aidé les détectives de l’Agence Townsend à résoudre des crimes dans « Charlie’s Angels », après le départ de Shelley Hack.

Dans « A View to A Kill », elle a joué le géologue Stacey Sutton, une cible du méchant Max Zorin, joué par Christopher Walken.

Roberts a joué dans « That ’70s Show » dans le rôle de Midge Pinciotti, l’adorable et belle mère de l’adolescente cynique Donna Pinciotti (interprétée par Laura Prepon). Elle a quitté la série en 2001 pour s’occuper de son mari en phase terminale, Barry Roberts, décédé en 2006. Les scénaristes de l’émission ont fait face à l’absence de Roberts en citant le déménagement de Midge en Californie. Roberts était absent de la sitcom pour les saisons 4 et 5 et a fait un retour dans la saison 6.