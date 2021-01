Tanya Roberts, qui a joué dans le film de James Bond de 1985 «A View to A Kill», ainsi que dans les séries télévisées classiques «Charlie’s Angels» et «That ’70s Show», serait décédée lundi, un jour après que son publiciste Mike Pingel ait annoncé à tort la mort de l’actrice.

Le partenaire de longue date de l’actrice, Lance O’Brien, a déclaré mardi à Fox News et au New York Times que Roberts, 65 ans, était décédé lundi soir. USA TODAY a contacté Pingel pour plus d’informations.

Pingel a déclaré dimanche que Roberts, 65 ans, avait été emmenée à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles lorsqu’elle s’était effondrée après avoir promener ses chiens la veille de Noël.

Le lendemain, il a déclaré qu’O’Brien avait reçu un appel de l’hôpital disant que Roberts « n’était pas passé la nuit dernière ». Pingel a déclaré que Roberts est toujours dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital et que «la situation est désastreuse».

O’Brien a appris plus tôt lundi que Roberts était toujours en vie alors qu’il était au milieu d’une interview avec « Inside Edition », selon une vidéo sur la page YouTube officielle de l’émission. Il avait parlé avec un journaliste par chat vidéo lorsqu’il a reçu un appel de l’hôpital.

« Maintenant tu me dis qu’elle est vivante? Oh, merci Seigneur. Dieu merci, » dit O’Brien avant de fondre en larmes. « Je suis tellement heureux. »

Plusieurs médias, dont USA TODAY, ont rapporté la mort de Roberts dimanche.

L’actrice au franc-parler a interagi avec les fans dans un programme hebdomadaire en ligne diffusé depuis sa page Facebook officielle, à laquelle elle a participé pour la dernière fois le 19 décembre. Mais la première émission de 2021, prévue pour le 2 janvier, a été annulée sans explication publique.

Née Victoria Leigh Blum dans le Bronx, Roberts a abandonné le lycée à 15 ans et a fait du stop dans tout le pays. Elle est finalement retournée à New York et a commencé une carrière dans le mannequinat, entrant dans les films avec le film d’horreur de 1976 « Forced Entry » (plus tard rebaptisé « The Last Victim »).

Elle a joué le rôle de Kiri dans l’aventure fantastique d’épée et de sorcellerie de 1982 «The Beastmaster». Dans le fantastique 1984 « Sheena: Reine de la Jungle », Roberts a joué le rôle du personnage titulaire, une version féminine de Tarzan. Tourné au Kenya, « Sheena » a bombardé au box-office et avec des critiques, remportant cinq Golden Raspberry Awards, dont la pire actrice pour Roberts. Le film deviendrait un classique culte campy.

«La réalisatrice a tout foutu en l’air», se souvient Roberts sans détour lors de sa discussion avec les fans du 19 décembre.

Roberts a eu un an en tant que Julie Rogers, qui a aidé les détectives de l’Agence Townsend à résoudre des crimes dans « Charlie’s Angels », après le départ de Shelley Hack.

Dans « A View to A Kill », elle a joué le géologue Stacey Sutton, une cible du méchant Max Zorin, joué par Christopher Walken.

Roberts a joué dans « That ’70s Show » dans le rôle de Midge Pinciotti, l’adorable et belle mère de l’adolescente cynique Donna Pinciotti (interprétée par Laura Prepon). Elle a quitté la série en 2001 pour s’occuper de son mari en phase terminale, Barry Roberts, décédé en 2006. Les scénaristes de l’émission ont fait face à l’absence de Roberts en citant le déménagement de Midge en Californie. Roberts était absent de la sitcom pour les saisons 4 et 5 et a fait un retour dans la saison 6.

Les stars de «That ’70s Show», Topher Grace et Debra Jo Rupp, ont publié des hommages en l’honneur de Roberts dimanche, avant que l’annonce de Pingel ne soit contestée. Leur ancienne co-star Ashton Kutcher a répondu à leurs tweets, visant à remettre les pendules à l’heure.

« yo bro, elle n’est pas morte, » il écrit à Grace.