Tanya Roberts, l’actrice qui a joué aux côtés de Roger Moore dans le film Bond de 1985 «A View To A Kill», ainsi que dans les séries télévisées classiques «Charlie’s Angels» et «That ’70s Show», est décédée. Elle avait 65 ans.

Son publiciste et ami de longue date Mike Pingel a déclaré à USA TODAY que Roberts est décédée dimanche des suites d’une hospitalisation soudaine le 24 décembre après avoir promu ses chiens. Pingel n’a pas révélé la cause du décès, mais a déclaré que Roberts n’était pas décédé d’une maladie liée au COVID-19.

Pingel a déclaré que Roberts était extrêmement prudente pendant COVID-19, s’aventurant trois fois en 2020, deux fois pour emmener ses chiens bien-aimés, Muttly et Socks, chez le vétérinaire.

L’actrice a interagi avec les fans dans un programme en ligne hebdomadaire diffusé depuis sa page Facebook officielle, à laquelle elle a participé pour la dernière fois le 19 décembre. Mais la première émission de 2021, prévue pour le 2 janvier, a été annulée sans explication. Dimanche, Pingel a annoncé aux fans: « Oui, Tanya est décédée aujourd’hui. J’ai le cœur brisé. »

Née Victoria Leigh Blum dans le Bronx, Roberts a abandonné l’école secondaire à 15 ans et a fait du stop dans tout le pays. Elle est finalement retournée à New York, et a commencé une carrière dans la carrière de mannequin et a déménagé au cinéma avec le film d’horreur 1976 « Forced Entry » (plus tard rebaptisé « The Last Victim »).

Elle a joué dans le classique culte de 1984, jungle fantasy « Sheena » en tant que personnage titulaire et en tant que Kiri dans l’aventure fantastique de 1982 « The Beastmaster ».

Roberts a joué pendant un an en tant que Julie Rogers, qui a aidé les femmes détectives à résoudre des crimes dans « Charlies Angels » de 1980 à 1981. Dans « A View to a Kill », elle a joué le géologue Stacey Sutton, une cible du méchant Max Zorin, a joué par Christopher Walken.

Elle a joué de 1998 à 2004 dans « That 70s Show » en tant que Midge Pinciotti.

«Ce spectacle des années 70 était son émission préférée, elle adorait vraiment faire de la comédie», a déclaré Pingel.