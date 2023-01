Tanya Manhenga révélée comme le premier nom de Love Island lors de l’annonce de la programmation de 2023

La première star de LOVE Island 2023 a été révélée sous le nom de Tanya Manhenga.

L’étudiant en sciences biomédicales, 22 ans, se pavanera dans la toute nouvelle villa en Afrique du Sud lundi prochain.

TVI

Tanya Manhenga est la première star de Winter Love Island à être révélée[/caption] TVI

Tanya a déjà des fans de l’émission chauds sous le col[/caption] TVI

Tanya est prête à briller dans la villa[/caption] Instagram/@talkswithtt_

L’étudiant intelligent est aussi un influenceur de la mode[/caption]

Tanya, dont nous avons précédemment révélé qu’elle avait été signée, a été un succès instantané sur les réseaux sociaux avec les fans de l’émission la qualifiant de “magnifique” comme elle a été annoncée sur les comptes officiels de l’émission sur les réseaux sociaux.

Parallèlement à ses études, Tanya est une étoile montante dans le monde de l’influence avec plus de 14 000 abonnés sur Instagram et a déjà travaillé avec de grandes marques telles que boohoo, les chaussures Simmi et les chaussures Ego.

Et la jeune fille de Liverpool compte la finaliste de l’été Indiyah Polack parmi ses amis en ligne.

Une source a déclaré: «Tanya est vraiment tout, elle est intelligente car elle est magnifique et elle semble être l’une des insulaires les plus populaires de cette série.

“C’est une insulaire en attente, évoluant déjà dans les mêmes cercles que les anciens membres de la distribution et avec des accords de marque déjà à son actif.

“Mais ses followers savent déjà qu’elle a une personnalité à la hauteur.

“Le casting de cette année est un groupe impertinent, rempli de plaisanteries et de bonnes discussions, et Tanya est prête à mener le peloton.”

L’Instagram de Tanya est rempli de clichés de vacances de luxe et de séances de mannequinat.

Dans une légende, elle écrit : « Faites correspondre mon énergie.

La veille de Noël, elle a écrit : « Calme avant la tempête.

Sa confirmation en tant que première candidate intervient après que la nouvelle animatrice Maya Jama a atterri en Afrique du Sud ce week-end, prête pour la soirée de lancement du 16 janvier.

Les températures grimperont jusqu’à la barre des 30 degrés alors que les concurrents échangent la Grande-Bretagne froide contre des climats plus chauds.

Les patrons de Love Island ont abandonné la villa précédente pour cette série et installent les stars dans un manoir de luxe.

Le manoir tentaculaire est situé dans la rangée des millionnaires en Afrique du Sud et dispose d’une énorme piscine et même d’un foyer traditionnel.

La propriété tentaculaire dispose d’une énorme piscine située dans une immense cour avec une grande terrasse pour bronzer qui accueillera les aspirants en janvier.

Une nuit dans le manoir somptueux coûte plus de 430 £ par nuit.

Le manoir est également respectueux de l’environnement et fonctionne hors réseau – générant sa propre électricité et eau.

La vue depuis le manoir s’étend sur les vignes et donne sur les montagnes.

À l’extérieur, les concurrents auront accès à une piste d’athlétisme et à une deuxième piscine extérieure.

Autour du manoir Springboks errent librement dans le paysage luxuriant.

En plus de l’extérieur luxueux, l’intérieur de la propriété somptueuse comprend huit grandes chambres.

La propriété dispose également d’une vaste salle à manger extérieure, ainsi que d’une grande cuisine et d’une salle à manger à aire ouverte.

En plus d’avoir de grands espaces extérieurs, le manoir de luxe a des douillettes confortables – permettant aux candidats d’avoir des moments privés ensemble devant des feux ouverts rugissants.

Instagram/ludusmagnus_franschhoek

Il y a une vue imprenable depuis la nouvelle villa sud-africaine[/caption] Instagram/@talkswithtt_

Tanya a un superbe corps de bikini[/caption] Instagram

Tanya compte 14 000 abonnés sur Instagram[/caption]