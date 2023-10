Tanushree Dutta révèle des détails choquants sur Rakhi Sawant et dépose un FIR contre elle [Watch]

Tanushree Dutta a récemment rompu son silence et fait une révélation choquante concernant son FIR contre Rakhi. Le titre fait beaucoup de bruit et a attiré l’attention de nombreuses personnes. Dans sa déclaration, Tanushree partage les détails du FIR, faisant la lumière sur l’incident et les raisons de sa décision de porter plainte. Le titre a suscité la curiosité des gens, désireux de connaître toute l’histoire et de comprendre les événements qui se sont déroulés. . Il rappelle que personne ne devrait être soumis à une quelconque forme d’inconduite ou de mauvais traitements, et qu’il est crucial de soutenir ceux qui choisissent de s’exprimer. Elle a en outre déclaré qu’il n’était pas approprié que quiconque porte des allégations contre une personne innocente, en particulier une femme. Son avocat, Nitin Satpute, a également affirmé que Rakhi Sawant avait publié toutes les « vidéos vulgaires et bon marché » à la demande de quelqu’un. Sawant) a abusé des médias sociaux. Tanushree Dutta était Miss Inde. Tanushree a remplacé Rakhi Sawant en tant que danseuse dans Horn ‘Ok’ Pleassss et pour se venger, elle fait tout cela. La personne derrière tout cela sera bientôt déterminée. Ils seront bientôt arrêtés « Après cela, aucune femme ne se permettra de diffamer une autre femme dans le pays. Nous exigerons un test de narco-analyse de Rakhi Sawant », a déclaré Satpute.