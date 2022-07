Tanushree Dutta dit que si quelque chose lui arrive, “Nana Patekar et ses amis de la mafia de Bollywood” seront responsables

Tanushree Dutta, une actrice de Bollywood qui avait accusé Nana Pataker de l’avoir harcelée pendant le mouvement MeToo dans le pays, a publié un message sur les réseaux sociaux. L’actrice a parlé d’être harcelée dans son long message.

Vendredi matin, l’actrice a posté une photo sur Instagram avec une déclaration sur le harcèlement.

Elle a écrit: “Si quelque chose m’arrive, faites savoir que #metoo a accusé Nana Patekar, ses avocats et ses amis et ses amis de la mafia de Bollywood sont responsables! Qui sont la mafia de Bollywood ?? Les mêmes personnes dont tous les noms sont revenus fréquemment dans les cas de décès SSR. (notez que tous ont le même avocat pénaliste). Ne regardez pas leurs films, boycottez-les totalement et poursuivez-les avec une vengeance vicieuse. Allez après tous les visages de l’industrie et les journalistes qui ont planté de fausses nouvelles sur moi et les gens des relations publiques aussi derrière les campagnes de diffamation vicieuses.

Allez après tout le monde !! Faire de leur vie un enfer parce qu’ils m’ont tellement harcelé ! La loi et la justice m’ont peut-être échoué, mais j’ai confiance dans le peuple de cette grande nation. Jai Hind… et au revoir ! Phir Milenge… »









En 2008, Tanushree a affirmé que Nana Patekar l’avait harcelée sexuellement pendant le tournage de Horn Ok Pleasss. Le problème a été renouvelé en 2018 après que l’actrice se soit également plainte auprès de la CINTAA cette année-là. Nana aurait obtenu un bon de la police en 2019 après avoir contesté les accusations. L’actrice, qui a souvent parlé des difficultés qu’elle a rencontrées dans le domaine au fil des ans, a été parmi les premières personnalités publiques à être le fer de lance du mouvement MeToo dans le secteur du divertissement indien.