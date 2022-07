Tanushree Dutta accuse “les coupables de MeToo, Bollywood Mafia” de la “harceler”

Tanushree Dutta, mardi, s’est rendue sur les réseaux sociaux et a accusé les “coupables #metoo” de “harceler” son actrice. Plus tôt en 2018, l’actrice a lancé le mouvement MeToo dans l’industrie cinématographique indienne. Elle était l’une des rares actrices à prendre position pour elles-mêmes.

Elle a écrit : « Je suis harcelée et très mal ciblée. S’il vous plaît quelqu’un fait quelque chose !! Tout d’abord, c’était mon travail de Bollywood qui a été saboté l’année dernière, puis une femme de chambre a été plantée pour arroser mon eau potable avec des médicaments et des stéroïdes qui ont causé toutes sortes de problèmes de santé graves, puis quand je me suis échappé à Ujjain en mai, les freins de mon véhicule ont été altérés deux fois et accident. J’ai à peine échappé à la mort et je suis revenu à Mumbai après 40 jours pour reprendre une vie et un travail normaux. Maintenant, des trucs étranges et dégoûtants dans mon immeuble à l’extérieur de mon appartement.

Elle a poursuivi: “Je ne vais pas me suicider, c’est sûr, yeh kaan kholkar sun lo sab log !! Je ne pars ni ne vais nulle part. Je suis ici pour rester et ressusciter ma carrière publique à des sommets plus élevés que jamais !”





Elle a mentionné: «La mafia de Bollywood, l’ancien circuit politique du Maharashtra (qui a encore de l’influence ici) et des éléments criminels anti-nationaux néfastes fonctionnent ensemble généralement comme ça pour troubler les gens. Je suis très sûr que les coupables #metoo et l’ONG que j’ai dénoncés sont derrière tout cela, car sinon pourquoi serais-je ciblé et harcelé comme ça ? »

Tanushree a toujours exprimé ses pensées. Plus tôt, elle est allée sur Instagram et a partagé une photo solo d’elle-même avec une longue note. Elle a écrit : “Hé les gars… il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. C’est le profil Wikipédia sur moi. Donc, il y a beaucoup de mal à mon sujet et en m’appelant juste un “modèle indien” et en diminuant mes références. J’ai essayé de changer mais ça revient toujours au même truc.”

Elle a ajouté: “Je suis une actrice / star de Miss India Universe et de Bollywood, alors je ne sais pas pourquoi il est écrit” Modèle indien “.

“C’est la première chose que les gens vérifient lorsqu’ils recherchent une personnalité publique sur Google pour le travail/les récompenses, etc., et le mien est tout bizarre et merdique. Imaginez qu’après avoir fait tant de choses en une seule vie, je ne puisse même pas avoir une présentation Wikipédia simple, édifiante et précise”, a-t-elle écrit.

Elle a conclu en demandant si quelqu’un pouvait l’aider à le réparer. Elle a écrit: «Peut-être que les Écritures ont raison et que mes récompenses et ma reconnaissance seront au paradis après tout. Quoi qu’il en soit, j’ai renoncé à perdre ma merde avec ce genre de trucs bizarres car on dirait que je ne peux pas y faire grand-chose ! Si quelqu’un peut aider, s’il vous plaît, faites… au fait… je pense que des choses formidables et incroyables vont se produire pour moi en 2022 …”