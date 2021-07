Tanuja s’effondre en voyant le message émotionnel de sa fille Kajol pour elle dans ‘Super Dancer Chapter 4’

Dans un épisode récent de Super Dancer Chapter 4, l’actrice vétéran Tanuja a été invitée en tant qu’invitée spéciale. Dans l’épisode, les concurrents ont dansé sur ses chansons et l’ont également fait groover sur certains rythmes.

En son honneur, un message vidéo a été envoyé par sa fille Kajol qui a fait couler des larmes sur son visage.

Dans la vidéo, Kajol a déclaré: « Le cadeau de Sabse badi meri maa ne jo mujhi di hai est en train d’être élevé », a déclaré Kajol dans son message. En entendant cela, Tanuja pleura et essuya ses larmes avec un mouchoir. Elle a déclaré qu’exprimer sa joie peut parfois être difficile.

Les juges de Super Dancer Chapter 4 Shilpa Shetty, Anurag Basu et Geeta Kapur ont montré de l’empathie envers Tanuja à ce moment-là.

Dans une vieille interview avec Hindustan Times, Kajol a révélé comment sa mère Tanuja lui avait tout expliqué sur son père Shomu Mukherjee et leur séparation.

Elle a déclaré: « Je n’ai jamais eu de rébellion en tant que telle avec ma mère. J’ai eu la relation la plus incroyable avec elle parce qu’elle est incroyable. Tout ce qu’elle a fait dans ma vie, chaque décision qu’elle a prise, elle me l’a expliqué de la manière Je pouvais le comprendre. Que ce soit la rupture de mes parents, que ce soit pour aller travailler ou être une femme qui travaille. Quels que soient les grands moments de ma vie, elle s’est assise, a discuté avec moi, m’a expliqué, elle m’a attendu de comprendre, de comprendre les choses et de les accepter avant de se lever de sa chaise et de dire « discussion terminée » »,

« Ma mère est incroyable. Je le lui dis aussi. Je lui suis reconnaissant de m’avoir élevé. J’ai l’impression d’être une meilleure personne et un adulte aujourd’hui grâce aux choses qu’elle m’a apprises quand j’étais enfant. Elle m’a toujours parlé comme si elle voulait que je sois un meilleur adulte. Si j’avais fait ne serait-ce qu’un quart de cela avec ma fille et mon fils, je pense que j’aurais élevé deux merveilleux enfants », a-t-elle ajouté.

Shilpa Shetty et Tanuja ont chanté sur scène sur la chanson à succès de ce dernier « Aao Twist Karein ».

Pour les inconnus, Tanuja est maman de deux filles Kajol et Tanisha Mukerji. Elle a épousé le cinéaste Shomu Mukherjee, mais plus tard, les deux chemins se sont séparés.