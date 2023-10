Kangana Ranaut est une abeille occupée. L’actrice est actuellement occupée à promouvoir son prochain film. Téjas. Le film sortira en salles le 27 octobre 2023. La bande-annonce révèle que Kangana Ranaut essaiera le rôle de Tejas Gill dans le film. C’est une officier pilote de l’Air Force qui se battra de toutes ses forces pour protéger le pays. Alors que tout le monde est excité pour Téjas, quelle est la prochaine étape pour Kangana Ranaut. Eh bien, il y a beaucoup de films dans son chat et l’un d’eux est Tanu épouse Manu 3.

Kangana Ranaut confirme Tanu épouse Manu 3

Lors d’une récente conversation avec IMDb, Kangana Ranaut a révélé la programmation de ses films. Elle a déclaré qu’après Téjas, elle travaillera sur un thriller avec Vijay Sethupathi. Un autre film qu’elle a dans son chaton est Noti Binodini basé sur la légende du théâtre bengali. Le film a déjà été annoncé. Le troisième film le plus excitant est Tanu épouse Manu 3 et elle a dit que le tournage allait bientôt commencer. Alors que l’actrice faisait cette annonce, le réalisateur Aanand L Rai a également commenté Tanu épouse Manu 3 et a déclaré que « cela ne se produit pas », comme le rapporte India.com.

Découvrez la vidéo de Kangana Ranaut ci-dessous :

Avec Tejas prêt à décoller, voici @KanganaTeam racontant sa meilleure performance, ses films préférés et tout ce qui l’attend ensuite, exclusivement dans cet épisode de Burning Questions d’IMDb ?? pic.twitter.com/lPZbRaQui5 IMDb Inde (@IMDb_in) 26 octobre 2023

Les détails de Tanu épouse Manu 3 sont encore secrets. On se demande si R Madhavan ferait également partie du troisième opus ou non. Son rôle en tant que Dr Manoj Sharma était le meilleur. Bien sûr, Kangana Ranaut l’a tué en Tanu épouse Manu revient dans un double rôle. La franchise est parmi les plus réussies et nous avons hâte de voir Tanu épouse Manu 3. Tanu épouse Manu revient sorti en 2015 et c’est après presque 8 ans que le prochain opus a été annoncé. Il y a déjà beaucoup d’enthousiasme autour de cela.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut a également Urgence alignés pour la libération. Le film la met en vedette dans le rôle de l’ancienne Première ministre indienne Indira Gandhi. La date de sortie de celui-ci n’a pas encore été annoncée.