MISE À JOUR: Le changement de marque de tante Jemima est terminé.

Le mardi 9 février, PepsiCo, Inc., propriétaire de The Quaker Oats Company, a annoncé que le nouveau nom des produits était Pearl Milling Company, un rappel à l’auteur du mélange pour crêpes. Le logo original de la marque a également été repensé.

Selon un communiqué de presse, Quaker Oats s’est associé avec des consommateurs et des experts pour s’assurer que Pearl Milling Company « a été développé dans un esprit d’inclusivité ».

En outre, la marque a annoncé un «engagement de 1 million de dollars pour autonomiser et élever les filles et les femmes noires».

Les crêpes et le sirop de marque tante Jemima ne seront bientôt plus.

Au milieu du mouvement Black Lives Matter et critique continue de la société Aunt Jemima sur ses racines offensives, la marque de mélange pour crêpes, sirop et autres produits va supprimer son image – actuellement d’une femme noire souriant tout en enfilant des boucles d’oreilles en perles et un collier en dentelle – et obtenant un nouveau nom, The Quaker Oats Company, une filiale de PepsiCo, Inc., a annoncé mercredi.