Tante d’un garçon de 4 ans dont les parents sont accusés de l’avoir laissé mourir de faim pour poursuivre la ville en justice pour 40 millions de dollars

La tante maternelle d’un garçon de 4 ans qui, selon les procureurs, a été mort de faim par ses parents dans leur appartement de New York, a déposé une plainte de 40 millions de dollars, alléguant que l’agence de protection de l’enfance de la ville n’a pas réussi à protéger son bien-être et sa sécurité. .

L’avis de réclamation a été déposé jeudi au nom de Nyisha Ragsdale, la tante de Jahmeik Modlin, décédé le 14 octobre dans le quartier de Harlem. Au moment de son décès, Jahmeik pesait 19 livres, ce qui est normal pour un enfant de 1 an. La fourchette de poids normale pour un garçon de 4 ans est de 30 à 44 livres.

Ses parents, Nytavia Ragsdale et Laron Modlin, ont été accusés d’homicide involontaire au deuxième degré et de mise en danger du bien-être d’un enfant. Tous deux sont détenus à la prison de Rikers Island.

Nyisha Ragsdale allègue dans son avis de réclamation, qui constitue la première étape vers le dépôt d’une action en justice contre la ville, que l’agence de protection de l’enfance de la ville, l’Administration des services à l’enfance, avait été précédemment informée de la malnutrition et de la négligence impliquant la famille de Jahmeik, qui comprend son parents et trois frères et sœurs.

Une affiche à la mémoire de Jahmeik Modlin à New York.

Malgré ces rapports et les demandes d’aide directes de la mère du garçon, la ville et son agence de protection de l’enfance « n’ont pas pris les mesures appropriées pour enquêter de manière approfondie et intervenir », indique la plainte.

La ville et l’agence n’ont pas étayé les allégations antérieures, indique l’avis de réclamation, et « ont négligé de retirer Jahmeik de l’environnement nocif, ce qui a permis à son état de s’aggraver, conduisant à sa mort ».

La plainte indique également que l’agence de protection de l’enfance a manqué à son devoir de surveiller la sécurité de Jahmeik, « malgré de multiples rapports faisant état de violence domestique, de malnutrition et de conditions dangereuses au sein du foyer ».

Selon la plainte, la ville et l’agence de protection de l’enfance se sont rendues au foyer, mais n’ont pas réussi à s’assurer que la famille recevait les ressources ou les services nécessaires et n’ont pas donné suite de manière adéquate aux réclamations pour malnutrition.

« Leur surveillance négligente a permis à un environnement dangereux et malsain de perdurer, ce qui a directement entraîné » la mort de Jahmeik, indique la plainte. « L’inaction après une enquête préalable équivaut à une négligence grave. »

Nyisha Ragsdale, au centre, tante de Jahmiek Modlin, s’exprime jeudi lors d’une conférence de presse à New York.

Stephanie Gendell, porte-parole de l’agence, a refusé de fournir des détails spécifiques sur le cas de Jahmeik, citant les lois de l’État sur la confidentialité, conçues en grande partie pour protéger les frères et sœurs dans des cas d’abus comme celui-ci.

Elle a décrit la mort de Jahmeik dans un communiqué comme une « terrible tragédie ».

« Nous pleurons sa perte », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’agence évalue continuellement son travail et procéderait à un examen approfondi du cas pour « identifier les opportunités de renforcer nos politiques, nos pratiques et nos services ».

« Nous continuerons à publier de manière proactive et transparente les résultats de ces examens systémiques et les mesures que nous prenons pour renforcer le travail extrêmement important que l’ACS accomplit chaque jour auprès de dizaines de milliers d’enfants et de familles », a-t-elle déclaré.

Pour commenter l’avis de réclamation, Gendell a renvoyé NBC News au service juridique de la ville, qui n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaires.

Selon la plainte pénale déposée contre Modlin et Nytavia Ragsdale, âgés de 25 et 26 ans, vers 19 h 42 le 13 octobre, Modlin a appelé le 911 et a déclaré que Jahmeik ne répondait pas. Lorsque la police est arrivée, Jahmeik et sa mère se trouvaient à l’arrière d’une ambulance, indique la plainte. Ils ont été transportés à l’hôpital, où il a été déclaré mort vers 5 h 50 le 14 octobre.

Nytavia Ragsdale, la mère de Jahmeik, a déclaré dans un communiqué cité dans la plainte pénale qu’elle vivait dans l’appartement de Harlem avec Jahmeik, Modlin et ses trois autres enfants, âgés de 5, 6 et 7 ans, depuis environ deux ans et que le soir Le 13 octobre, Jahmeik semblait avoir du mal à respirer et était inconscient. Elle a déclaré que Modlin avait appelé le 911 et que, lorsque les services médicaux d’urgence sont arrivés, elle leur a amené Jahmeik.

L’appartement où vivait Jahmeik Modlin à New York.

Elle a également déclaré qu’elle faisait la majorité de la cuisine et des courses pour la famille et que personne d’autre qu’elle et Modlin ne s’était occupée des enfants depuis qu’ils vivaient dans leur appartement, selon la plainte pénale. Elle a déclaré qu’elle nourrissait ses quatre enfants et qu’elle n’avait jamais limité la quantité qu’ils mangeaient, indique la plainte.

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait fourni diverses explications sur la condition physique et le poids de Jahmeik, notamment qu’elle pensait qu’il pesait 100 livres et qu’il avait dû perdre du poids après avoir été malade ces derniers jours. Selon les procureurs, elle a déclaré que pendant des mois, il vomissait puis mangeait son vomi, et qu’elle ne lui donnait à manger que de petites portions parce qu’il ne pouvait pas garder sa nourriture et avait la diarrhée plusieurs fois par semaine. Nytavia Ragsdale a également déclaré qu’aucun de ses enfants n’avait jamais été inscrit à l’école ou vacciné et qu’elle ne les emmenait pas chez le médecin sauf en cas d’urgence, indique la plainte pénale.

Selon la plainte, les médecins ont déclaré à la police que les trois autres enfants souffraient de « grave malnutrition ».

Modlin a déclaré dans une déclaration citée dans la plainte pénale qu’il était le père de Jahmeik et des enfants de 5 et 6 ans, et que même s’il n’était pas le père biologique de l’enfant de 7 ans, il s’en souciait. enfant de la même manière qu’il l’a fait pour le reste de ses enfants.

Une marche organisée à la mémoire de Jahmeik Modlin.

Il a déclaré que les enfants n’étaient allés chez le médecin qu’une seule fois depuis qu’ils avaient emménagé dans l’appartement de Harlem et que lui et Nytavia Ragsdale achèteraient de la nourriture et cuisineraient pour les enfants, indique la plainte pénale. Il a également affirmé que si les enfants demandaient de la nourriture, il la leur fournirait et a déclaré qu’il ne devait pas avoir remarqué l’état de Jahmeik car il joue souvent à des jeux vidéo ou sur son téléphone, indique la plainte.

La plainte cite le Bureau du médecin légiste en chef qui aurait déclaré que Jahmeik pesait 19 livres au moment de son décès, que son état était « chronique » et qu’il souffrait de déshydratation, de malnutrition et de famine. Le médecin légiste de la ville n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi.

Les services de défense du comté de New York, qui représentent Modlin, n’ont pas immédiatement répondu à un message téléphonique sollicitant des commentaires.

Un porte-parole du Neighbourhood Defender Service de Harlem, qui représente Nytavia Ragsdale, a déclaré qu’il ne commentait pas les cas en cours ou actifs.

L’avocat de Nyisha Ragsdale, Sanford Rubenstein, a demandé au Département des enquêtes de la ville de New York de mener une enquête indépendante.

Rubenstein a déclaré que les trois frères et sœurs de Jahmeik sont toujours à l’hôpital et sous la garde de l’Administration des services à l’enfance. Il a déclaré que Nyisha Ragsdale avait l’intention d’en demander la garde complète.

Nyisha Ragsdale demande réparation pour les douleurs et souffrances physiques endurées par Jahmeik, pour les frais médicaux, d’enterrement et d’obsèques, ainsi que pour la détresse émotionnelle et psychologique subie par la famille à la suite de son décès, entre autres dommages.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com