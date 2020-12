La précipitation de l’establishment médiatique pour défendre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, après qu’un ancien assistant l’a accusé de l’avoir harcelée sexuellement, a repoussé beaucoup de ceux qui en ont assez du double standard offert aux démocrates.

Lindsey Boylan, qui a passé trois ans à travailler pour Cuomo, a dénoncé dimanche son ancien patron dans une série de tweets l’accusant de la harceler sexuellement et suggérant qu’elle était loin d’être la seule à être maltraitée par le gouverneur.

Boylan a insisté sur le fait que Cuomo l’avait harcelée « pendant des années»Et a averti que donner au politicien de New York une plate-forme nationale en tant que procureur général de Biden serait une erreur qu’ils ne pourraient pas se permettre de faire. « J’ai vu comment il a exercé le pouvoir pendant des années», A-t-elle tweeté, notant que Cuomo«profite des gens. »

Cuomo n’a pas abordé directement l’accusation, mais a transmis un message par l’intermédiaire de son attaché de presse, qui a déclaré aux journalistes « il n’y a tout simplement aucune vérité dans ces affirmations.«

Mais loin du « croire toutes les femmes»Ligne que l’establishment médiatique a récemment adoptée en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel à la suite de #MeToo, les organes de presse ont rapidement jeté le doute sur son histoire, dérangeant de nombreux médias sociaux qui ont dénoncé le double standard de signalement des allégations de harcèlement sexuel contre les démocrates et les républicains .

pas grand-chose. #BelieveAllWomen il y a 3 ans bro! pic.twitter.com/QFCG9y7FKS – Austère Dr Tony Bruno (@TonyBrunoShow) 14 décembre 2020

Certains se sont demandé si les gens de Cuomo avaient littéralement écrit les articles qui semblaient écarter Boylan d’emblée.

est-ce que … Andrew Cuomo a-t-il écrit ceci? https://t.co/fdNAXl9DUE – Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) 14 décembre 2020

Cet homme est un sociopathe et vous êtes à couvert pour lui. – Capitaine Meme-o (@thepocketgeek) 14 décembre 2020

Appel les démocrates « le parti du blâme des victimes», Beaucoup ont observé que Cuomo recevait le même traitement que le présumé président élu Joe Biden, qui a été accusé par l’ancienne assistante du Sénat Tara Reade de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle travaillait pour son bureau.

Bill Clinton, Joe Biden et Andrew Cuomo. Il doit y avoir une conversation sérieuse sur les raisons pour lesquelles la classe libérale continue de soutenir les vieux ravageurs sexuels blancs et comment ils s’en sortent si longtemps – Andrew Cuomo est un démocrate Harvey Weinstein 🥋 (@SocialistMMA) 14 décembre 2020

Qu’est-il arrivé à "croire toutes les femmes"???? USA Today protège un autre démocrate. – Gary Doyle (@ GetInTheGame18) 14 décembre 2020

Les libéraux répondent TERRIBLEMENT aux allégations d’Andrew Cuomo pic.twitter.com/e0pLt45JPc – Cringe Political Posts (@cringepolitik) 14 décembre 2020

« Je suppose que nous ne croyons pas toutes les femmes maintenant», Un commentateur snarked.

Boylan a travaillé pour Cuomo de 2015 à 2018. Elle avait précédemment décrit son travail pour le gouverneur comme «l’environnement d’équipe le plus toxique [she] avait déjà participé à»Avant de parler des abus qu’elle aurait subis aux mains de Cuomo dans le fil de tweet de dimanche. D’autres femmes se présenteraient, a-t-elle expliqué, si elles ne le faisaient pas.peur de la mort»Du gouverneur vindicatif. « Les messages et les textes que je reçois quand je dis la vérité à ce sujet … c’est tout un livre de personnes qui ont été blessées», A tweeté Boylan, ajoutant que«beaucoup ont vu [the harassment]et regardé. » Elle est actuellement candidate à la présidence de Manhattan Borough en tant que démocrate.

Cuomo a été sollicité ce week-end pour éventuellement servir de procureur général dans la nouvelle administration Biden. Bien qu’il soit aimé par certains démocrates pour sa critique ouverte du président Donald Trump, il est détesté par beaucoup à New York qui l’accusent de se courber devant de riches donateurs tout en laissant le système de santé de l’État en ruines – des priorités déformées qui, avec son ordre de placer les patients positifs au coronavirus dans des maisons de retraite, a contribué au nombre de morts vertigineux de l’État de Covid-19.

