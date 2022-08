Tant d’oiseaux sont dans le ciel à Long Point en Ontario en ce moment, ils apparaissent sur le radar

Il y avait tellement d’oiseaux survolant la péninsule de Long Point en Ontario dimanche qu’ils sont apparus comme un beignet massif sur le radar météorologique américain à Buffalo, NY

L’image a été capturée et largement partagée sur les médias sociaux – un signe de la migration annuelle vers le sud de millions d’oiseaux qui bat son plein à travers le Canada alors que l’arrivée de journées plus courtes et de températures plus fraîches leur signale de prendre leur envol à la recherche d’un temps plus ensoleillé loin d’ici. le sud.

Le phénomène s’appelle un “anneau de perchoirLe service météorologique national des États-Unis le décrit comme “lorsque le faisceau radar détecte des milliers d’oiseaux qui décollent de leurs sites de repos à l’aube pour chercher des insectes”.

L’image a été publiée sur les réseaux sociaux par le météorologue Corey Elder, qui a déclaré à CBC News par e-mail que, s’il est courant de voir des anneaux de perchoir, il est rare de voir “un anneau concentrique aussi parfait”.

Perchoir parfait au large de la longue pointe ce matin ! #birdwatching @BirdsCanada @BirdsCanada_ON< a href="https://twitter.com/LongPointBirdOb?ref_src=twsrc%5Etfw">@LongPointBirdOb pic.twitter.com/zdGveUSTYW —@coreywxelder

Alors que la plupart des gens n’en ont jamais vu, les observateurs météorologiques professionnels le voient assez souvent, selon Jim Mitchell, un météorologue de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de l’autre côté du lac Érié à Buffalo, qui travaille à la station radar qui a capturé l’image. .

Long Point est une réserve de biosphère de l’UNESCO

“Les oiseaux sont tous perchés ensemble, et évidemment quand ils décollent, ils doivent se disperser. Cela ressemble à un anneau quand ils s’envolent, et il y en a tellement, ça se voit”, a déclaré Mitchell.

Mitchell a déclaré que la station radar de Buffalo est si sensible qu’elle capte les voitures sur l’autoroute voisine et les troupeaux de mouettes parcourant les tas d’ordures dans une décharge au sud de la ville. Mais la taille et l’échelle des essaims d’oiseaux à Long Point sont si massives et denses qu’elles sont enregistrées sur le radar même si Buffalo se trouve à 167 kilomètres, a-t-il déclaré.

“Long Point, c’est le plus prononcé que nous voyons.”

C’est parce que Long Point est la plus grande flèche de sable d’eau douce au monde et l’une des zones les plus importantes pour les oiseaux migrateurs en Amérique du Nord.

On pense que les hirondelles de rivage comme celle-ci font partie des oiseaux formant l’anneau de perchoir dans le ciel à Long Point. (David M. Bell/Bibliothèque Macaulay du Cornell Lab of Ornithology)

Cette péninsule sablonneuse, étroite et inhabitée s’étend sur 40 kilomètres dans le lac Érié. Il est si unique et riche en espèces en péril qu’il a été reconnu comme un Réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO.

“Avec lui, se trouve probablement la plus grande zone humide, sinon la plus grande zone humide de l’ensemble des Grands Lacs”, a déclaré Stuart McKenzie. En tant que directeur des actifs stratégiques de l’organisme à but non lucratif Birds Canada, il est chargé de gérer l’observatoire d’oiseaux de Long Point et les travaux de terrain qui s’y déroulent.

L’essaim est probablement des hirondelles ou des hirondelles violettes

McKenzie a déclaré que, compte tenu de la taille de l’anneau de perchoir et de la période de l’année, il est probable que les hirondelles rustiques, les hirondelles de rivage ou les hirondelles pourpres, ou une combinaison, étaient les oiseaux qui pullulaient par centaines de milliers, se perchant, muant et engraissant pendant le voyage sur de nombreux insectes.

Les martins violets mâles sont d’une couleur violette irisée partout. (Image fournie par Jonathan Kells)

« C’est à cause de ces zones humides protégées qu’elles attirent tant les hirondelles ; elles leur offrent un endroit sûr où se percher la nuit et d’énormes quantités de nourriture pour se nourrir pendant la journée. »

L’essaim provient probablement de la majeure partie du sud de l’Ontario, peut-être même plus loin, et les oiseaux se rassemblent à Long Point pour se percher la nuit, a déclaré McKenzie. À l’aube, ils partent en si grand nombre que les stations radar peuvent les détecter à plus de 100 kilomètres.

“Le bas de gamme, en termes de taille du perchoir, est d’environ cent mille hirondelles chaque nuit et, dans le haut de gamme, c’est bien au nord d’un demi-million.

“Sur le radar, cela donne une sorte de signature de beignet, le centre de ce beignet étant l’emplacement du perchoir alors que les oiseaux se dispersent du site dans toutes les directions”, a déclaré McKenzie.

Il a dit que le phénomène se produit pendant quelques semaines, puis un jour, les oiseaux décident de partir et s’envolent vers le sud des États-Unis ou l’Amérique du Sud pour l’hiver.

Avant qu’ils ne partent, cependant, a déclaré McKenzie, être là sur le terrain et voir les oiseaux se rassembler par vous-même est un spectacle à voir.

“Cela se produit très près du coucher du soleil lorsqu’ils commencent à se percher. Ils commencent à essaimer, se mélangent et passent environ une demi-heure ou 45 minutes à gambader sur les zones humides se déplaçant dans ces grands essaims.

“C’est presque comme une tornade ou un vortex. Ces essaims tournent et tournent, puis ce vortex descend dans le marais, et c’est là que les oiseaux décollent”, a déclaré McKenzie.

Lorsque nous n’avions pas cette technologie, ils bloquaient probablement le radar. C’est difficile à dire. – Stuart McKenzie, Oiseaux Canada

“Il semble que ce soit de cette manière coordonnée, et ils finiront par descendre dans les zones humides et disparaître.”

C’est quelque chose que les oiseaux font depuis des milliers d’années, et pourtant nous ne possédons que relativement récemment la technologie pour le voir à grande échelle à Long Point et à des sites similaires, comme l’île Walpole ou moins fréquemment à la pointe Pelée.

“Pour moi, c’est une leçon d’humilité”, a déclaré McKenzie en voyant des oiseaux dont les populations ont diminué de 50 % au cours des 40 dernières années se rassembler par centaines de milliers.

“Il y en a un demi-million maintenant. C’est phénoménal. Comment était-ce il y a 50 ans ? Quand nous n’avions pas cette technologie, ils bloquaient probablement les radars. C’est difficile à dire.”