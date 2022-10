« Tant d’enfants meurent » : la sécheresse en Somalie rapproche la famine

Mohamed Ahmed Diriye a 60 ans et il achève le voyage le plus sombre de sa vie. Il est parti d’une ville balnéaire au nord de la Somalie il y a deux semaines. Des gens mouraient. Le bétail mourait. Il a décidé d’abandonner le travail de journalier et de fuir à l’autre bout du pays, traversant en chemin un paysage de carcasses et de territoire tenu par des extrémistes islamiques.