« Tant d’enfants meurent » : la sécheresse en Somalie rapproche la famine

DOLLOW, Somalie (AP) – Un homme dans une charrette à âne arrive en roulant dans la poussière, portant deux petits garçons silencieux. Le ciel est couvert. Il pourrait pleuvoir. Ce ne sera pas le cas. Ce n’est pas le cas depuis très longtemps.

Mohamed Ahmed Diriye a 60 ans et il achève le voyage le plus sombre de sa vie. Il est parti d’une ville balnéaire au nord de la Somalie il y a deux semaines. Des gens mouraient. Le bétail mourait. Il a décidé d’abandonner le travail de journalier et de fuir à l’autre bout du pays, traversant en chemin un paysage de carcasses et de territoire tenu par des extrémistes islamiques.

Sept cents miles plus tard, il est épuisé. La nourriture est épuisée. Il serre un bâton cabossé dans une main, le chariot presque vide dans l’autre. Ses garçons n’ont que 4 et 5 ans.

Ils avaient essayé de s’échapper, dit Diriye. “Mais nous avons rencontré la même sécheresse ici.”

Plus d’un million de Somaliens ont fui et ont découvert cela aussi.

Cette histoire a été soutenue par le Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Les Somaliens disent que la sécheresse actuelle est pire que tout ce dont ils se souviennent. Il a étonné les éleveurs et les agriculteurs résilients en durant quatre saisons des pluies ratées, commençant il y a deux ans. La cinquième saison est en cours et échouera probablement aussi.

Une rare déclaration de famine pourrait être faite dès ce mois-ci, la première importante au monde depuis la famine somalienne il y a dix ans. Des milliers de personnes sont mortes, dont près de 900 enfants de moins de 5 ans soignés pour malnutrition, selon les données des Nations unies. L’ONU affirme qu’un demi-million de ces enfants sont en danger de mort.

Alors que le monde est aux prises avec l’insécurité alimentaire, la Somalie, un pays de 15 millions d’habitants qui se débarrasse de son passé d’État défaillant, peut être considérée comme le bout du rouleau. Il trébuche au milieu de plusieurs crises mondiales descendant en même temps.

Ils incluent le changement climatique, avec certains des effets les plus durs du réchauffement ressentis en Afrique. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a bloqué des navires transportant suffisamment de céréales pour nourrir des centaines de millions de personnes. Une baisse des dons humanitaires, alors que le monde se concentre sur la guerre en Ukraine. L’un des groupes extrémistes islamiques les plus meurtriers au monde, ce qui limite l’acheminement de l’aide.

L’Associated Press s’est entretenue avec une douzaine de personnes dans des camps de déplacés en croissance rapide lors d’une visite dans le sud de la Somalie fin septembre. Tous disent avoir reçu peu ou pas d’aide. Le repas d’une journée peut être du riz nature ou simplement du thé noir. De nombreux résidents du camp, majoritairement des femmes et des enfants, mendient auprès des voisins ou s’endorment en ayant faim.

Les mères marchent pendant des jours ou des semaines à travers des paysages dénudés à la recherche d’aide, constatant parfois que l’enfant flétri et fiévreux qui leur était attaché est mort en cours de route.

« Nous pleurions, nous nous arrêtions un moment, nous priions », dit Adego Abdinur. « Nous les enterrions au bord de la route.

Elle tient son enfant nu d’un an devant sa nouvelle maison, une fragile hutte de sacs en plastique et de branches dépouillées. C’est l’un des centaines dispersés sur la terre ferme.

Abdinur et ses six enfants ont marché 300 kilomètres (186 miles) ici, suite à des rumeurs d’assistance avec des milliers d’autres personnes.

« Nous avons vu tellement d’enfants mourir de faim », dit-elle.

Au cœur de cette crise, dans des zones où la famine sera probablement déclarée, se trouve un groupe islamiste extrémiste lié à al-Qaïda. On estime que 740 000 des personnes les plus désespérées par la sécheresse vivent dans des zones sous le contrôle d’al-Shabab. Pour survivre, ils doivent s’échapper.

L’emprise d’Al-Shabab sur de grandes parties du sud et du centre de la Somalie a été un facteur majeur de décès lors de la famine de 2011.

Dans un commentaire surprise sur la sécheresse fin septembre, al-Shabab l’a qualifiée de test d’Allah, “le résultat de nos péchés”. Le groupe a affirmé avoir offert de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux gratuits à plus de 47 000 personnes depuis l’année dernière.

Mais dans de rares récits de vie à l’intérieur des zones contrôlées par al-Shabab, plusieurs personnes ont déclaré à l’AP qu’elles n’avaient pas vu une telle aide. Au lieu de cela, ont-ils dit, les extrémistes continuent de taxer sévèrement les récoltes et le bétail des familles alors même qu’ils flétrissent et meurent. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Certains fuient la nuit pour échapper à l’attention des combattants, les hommes et même les jeunes garçons étant souvent interdits de sortie. Une femme dit que les personnes qui recevaient de l’aide de l’extérieur seraient attaquées. Il y a quelques semaines, dit-elle, al-Shabab a tué un parent qui avait réussi à emmener un parent malade dans une ville contrôlée par le gouvernement, puis est revenu.

Ceux qui ont échappé à al-Shabab s’accrochent maintenant à une existence nue. Dans le seul centre de traitement pour les malnutris les plus sévères de la région immédiate, Hamdi Yusuf, 1 an, est un signe d’espoir.

Elle n’avait plus que les os et la peau quand sa mère l’a retrouvée inconsciente, deux mois après son arrivée dans les camps. “L’enfant n’était même pas vivant”, se souvient Abdikadir Ali Abdi, chargé de nutrition par intérim au sein de l’association Trocaire.

Maintenant, la fille est réanimée. Mais les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, si cruciaux pour le rétablissement d’enfants comme elle, pourraient s’épuiser dans les semaines à venir, dit Abdi.

La mère de la jeune fille, Muslima Ibrahim, 18 ans, frotte anxieusement les petits doigts de sa fille. La survie exigera le type de soutien qu’elle n’a toujours pas vu.

« Nous avons reçu une distribution de nourriture hier », dit Ibrahim. “C’était la première depuis notre arrivée.”

Des centaines de familles continuent d’émerger de l’horizon vide à travers la Somalie, n’apportant que du chagrin.

Un jour de la mi-septembre, Fartum Issack, 29 ans, et son mari ont transporté un petit corps le long d’un chemin poussiéreux jusqu’à un cimetière. Leur fille d’un an était arrivée au camp malade et affamée. Elle a été précipitée pour un traitement, mais il était trop tard.

Le cimetière a ouvert en avril et comptait déjà 13 tombes. Il y a facilement de la place pour des centaines d’autres.

Issack et son mari ont enterré leur fille au milieu du terrain vide.

“Nous voulions la reconnaître facilement”, explique Issack.

Au camp, huit autres filles affamées attendent.

L’écrivain d’Associated Press Omar Faruk à Mogadiscio, en Somalie, a contribué.

Cara Anna, l’Associated Press