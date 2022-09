Tant de tumulte – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Tant de tumulte à propos des gouverneurs républicains des États du sud qui expédient des migrants en attente d’asile à la frontière sud vers les villes du nord dans une tentative manifestement mesquine de gagner des points politiques.

J’ai une idée. Je crois que le gouvernement américain devrait ordonner aux églises de toutes les confessions, dans tout le pays, d’intensifier et d’alléger le fardeau social et financier que ces actions infligent aux villes. De plus, ce serait une merveilleuse occasion pour les membres des congrégations de vraiment mettre en pratique ce qu’ils prêchent tout en aidant à justifier et à compenser certains des avantages fiscaux dont bénéficient leurs institutions.

Un grand merci à toutes les organisations caritatives qui se mobilisent déjà pour venir en aide à ces demandeurs d’asile. Si toutes les organisations religieuses du pays étaient tenues de faire de même, une grande partie du problème immédiat serait résolu et ces êtres humains pourraient être traités avec la compassion et le respect qu’ils méritent après avoir échappé aux conditions déplorables de leur pays d’origine.

Pendant que nous y sommes, pourquoi ne pouvons-nous pas faire adopter et promulguer un projet de loi juste, humain et sensé sur la réforme de l’immigration?

Dixie Gump

Yorkville