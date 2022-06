Il y a eu une explosion d’initiales – comme des acronymes mais en pire – qui ont fait l’actualité récemment et encore plus récemment que cela. Prenez ADHD, PTSD, PGD et BPD. Prenez-les, ils sont à vous. Je veux dire que littéralement, alors que les gens s’auto-diagnostiquent avec ces conditions psychologiques et disent avec un grand soulagement, « Eh bien, cela explique beaucoup de choses. »

Mais cela pourrait ne pas expliquer grand-chose. Les acronymes sont faciles à prononcer. Les sigles sont obscurs, à tel point que j’oublie parfois ce qu’ils signifient.

Il en va de même pour de nombreuses personnes qui croient soudainement sans confirmation médicale qu’elles souffrent d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, d’un trouble de stress post-traumatique, d’un trouble de deuil prolongé ou d’un trouble de la personnalité limite.

Après deux ans et demi d’isolement social, un travail dans la détresse, des soucis financiers, une vie menée en ligne et une avalanche de nouvelles catastrophiques (l’invasion de l’Ukraine, les pénuries de la chaîne d’approvisionnement, le changement climatique, les élections, les massacres d’enfants, les inégalités économiques mis à nu, et plus encore) presque personne n’est en état d’auto-diagnostiquer quoi que ce soit.

Je m’oppose particulièrement au trouble de deuil prolongé. Compte tenu du nombre de décès liés au COVID-19 et de ses restrictions, c’est à l’individu de décider combien de temps il ou elle pleure et à quel point. La mère de Virginia Woolf serait allongée sur la tombe de son premier mari, ce qui semble raisonnable compte tenu de ce qu’elle faisait avec son second, le père de Woolf.

Je ne sais pas quoi faire de ma part des cendres de ma défunte mère. Depuis, elle a visité toutes les pièces de la maison. Finalement, je les ai cachés de peur que mon chagrin, que j’appelle l’ordre de chagrin prolongé, ne soit classé comme désordonné.

Et le SSPT médicalise ce qui peut être une réponse rationnelle et continue aux expériences terrorisantes. Si vous ne pouvez pas travailler, le travail était-il intenable au départ ?

Le TDAH est une maladie chronique dont les gens souffrent gravement, et non le manque d’attention persistant et ennuyeux qui caractérise les personnes qui vivent, travaillent, font leurs achats et jouent en ligne.

Comme le Guardian l’a si bien dit à propos de l’augmentation fulgurante des diagnostics, il y a trois façons de voir le TDAH : comme une anomalie cérébrale ; un trouble clinique extrêmement rentable ; et un hashtag #TDAH qui « affirme » l’expérience quotidienne.

«Les gens peuvent apporter un diagnostic de TDAH à une école ou à un lieu de travail et ont des responsabilités réduites à cause de cela, ou un hébergement pour les tests, etc. Lorsque de tels avantages sont en place, vous avez différents types de consommateurs.

On dit que TikTok est particulièrement doué pour le diagnostic, un autre triomphe pour la malveillance en ligne appartenant aux entreprises.

Je n’ai pas de TDAH. Mais j’ai récemment oublié comment payer mes impôts. Le comptable a envoyé les chiffres et je les ai regardés. Est-ce que je signe un formulaire et que je paie en ligne, en espérant que Revenu Canada dira : « Bon, ça correspond ? » Dois-je payer le comptable ? Est-ce que RevCan me débite? J’ai proprement oublié.

Mon calendrier est confus. Est-ce que j’assiste à un dîner de remise de prix ou à une mammographie ? « Martha » est-elle coiffeuse ou conseillère en placement ? MBNA sonne dentaire; non c’est une carte de crédit.

Le problème est la concentration. Il peut être résolu en lisant lentement et attentivement, tout comme l’obésité peut être résolue en mangeant moins et l’alcoolisme en moins de gorgées. Des morceaux de COVID restants peuvent aider avec les deux derniers, car la nourriture a un goût de carton humide et le vin d’oignons verts de toute façon. Nous serons nouvellement intelligents, minces et gorgés d’eau.

Le trouble de la personnalité borderline est une horreur pour les personnes qui en souffrent, ce qui inclut non seulement l’individu mais aussi ceux qui les entourent. Je remarque que les gens se diagnostiquent rarement eux-mêmes mais diagnostiquent assez facilement les autres, un trouble en soi.

La dépression était grande; maintenant c’est l’angoisse. Diagnostiquer l’insaisissable et l’amorphe est une habitude particulièrement américaine, en partie parce qu’elle privilégie la simplicité à la complexité dans un objectif de profit énorme.

Je suis très triste à propos de ces essais confessionnels en ligne de jeunes femmes ravies de trouver un nom médical pour la douleur.

Ils ont besoin de soins médicaux en face à face, d’une thérapie et peut-être du bon médicament, des choses presque impossibles à trouver en cette ère changeante de dommages et de nostalgie.

