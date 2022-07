Tant de technologie. Si peu de gagnants.

Je dirais qu’une seule société Internet grand public à l’ère des smartphones est devenue sans aucun doute un gagnant en termes de popularité et de vitalité financière : Meta, avec ses applications Facebook et Instagram.

Nous savons qu’au cours des 15 années écoulées depuis la mise en vente de l’iPhone, la technologie s’est infiltrée dans toutes les crevasses de nos vies. La technologie a remodelé la politique, les industries, les loisirs, la culture et les relations entre les gens – pour le meilleur et pour le pire.

Toutes les autres sociétés Internet grand public de l’époque de l’iPhone obtiennent une note incomplète en raison d’un nombre relativement faible d’utilisateurs, de finances douteuses, de perspectives de croissance incertaines, du risque de mourir ou de tout ce qui précède. Et même Meta craint qu’il ne reste pas en bonne santé, comme l’a écrit mardi mon collègue Mike Isaac. Aussi, euh, Meta a contribué à de sérieux problèmes dans notre monde.

Je sais que cela semble ridicule. Au cours des 15 dernières années, la technologie a tout gagné. Comment peut-il y avoir si peu d’entreprises technologiques dont nous pouvons être relativement sûrs qu’elles resteront jusqu’à l’âge mûr ?

Je vais passer le reste de ce bulletin à plaider ma cause. N’hésitez pas à être d’accord avec moi ou à crier (respectueusement !) à ontech@nytimes.com.

Tout d’abord, je fais un grand pas en avant pour exclure de mon évaluation la recherche sur le Web Google, les sites de commerce électronique comme Amazon et Alibaba, et la vidéo en streaming Netflix. Ce sont probablement des gagnants technologiques de longue date, mais ils appartiennent à la première génération d’Internet. Je ne compte pas non plus la technologie utilisée principalement par les entreprises. Je ne regarde que les entreprises de consommation qui étaient tout-petits ou qui n’étaient pas encore nées lorsque les smartphones sont arrivés pour la première fois dans nos poches et dont la popularité a ensuite été suralimentée par ces petits superordinateurs.