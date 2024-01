“Tant de mouvements dans un petit projet”, déclare un commentateur

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’une maison intercalaire compacte à Dublin avec des briques rouges et des panneaux métalliques perforés, réalisée par le studio d’architecture irlandais Gró Works.

Située dans le périmètre sud de Dublin, la maison a été conçue pour refléter à la fois les terrasses victoriennes en briques rouges à proximité et la qualité plus « utilitaire » de la rue secondaire qu’elle surplombe.

“Ce ne sera pas assez utilitaire pour les fonctionnalistes”

Plusieurs commentateurs ont été séduits par l’aspect industriel du design. D Bannon a qualifié le projet de “structure frappante et de maison magnifiquement conçue”.

“Beau projet, félicitations à tous ceux qui ont participé”, a fait écho Gary Tynan. Commentateur Tony M. était également fan du projet, écrivant “J’aime ce bâtiment, en particulier les poutres apparentes du toit”.

Cependant, J.B. a averti que “ce ne sera pas assez utilitaire pour les fonctionnalistes”. Ils ont poursuivi: “Cet architecte verra son ticket moderniste révoqué s’il ne se montre pas plus intelligent et ne se déshabille pas”.

Pendant ce temps, pour JZil se passait trop de choses : “tant de mouvements dans un petit projet. J’apprécie chacun séparément mais tous additionnés, je pense qu’ils ont atteint un point critique”.

Vous voyez-vous vivre dans cette maison de Dublin ? Rejoignez la discussion ›

“Y a-t-il un Londis ? Je ne vois pas de Londis. Où vais-je trouver du lait ? »

Une histoire qui a fait sensation dans la section commentaires cette semaine a été la révélation par Neom du mégaprojet Aquellum, un “gratte-ciel ultra-luxueux à l’envers” à l’intérieur d’une montagne, conçu par les studios d’architecture LAVA et Name Architecture.

Les commentateurs de Dezeen n’ont pas tardé à voir les thèmes « dystopiques » du dernier projet Neom. “Tous ces rendus Neom vont être une excellente source de matériel pour la prochaine série Black Mirror”, a écrit Gytis Bickus.

Zea Newland a accepté, répondant “ne serait-il pas hilarant de découvrir que Neom était en fait une campagne virale visant à promouvoir un film de science-fiction dystopique”, tandis que Scott Chegg l’a qualifié de “le plus stupide à ce jour”, ajoutant “Neom n’est qu’un mème”.

Muckers270 avait d’autres préoccupations, demandant “y a-t-il un Londis ? Je ne vois pas de Londis. Où vais-je trouver du lait ?”

De l’autre côté de l’argument, MA Milian a estimé que la conception avait été fortement critiquée par dépit. “Toutes les critiques négatives, terribles et sévères proviennent pour la plupart d’Américains qui sont jaloux”, ont-ils écrit dans un commentaire qui a été rejeté cinq fois.

Que pensez-vous deAquellum? Rejoignez la discussion ›

“On dirait une pile de blocs pour enfants”

Cette semaine, les commentateurs ont également pu s’intéresser à un gratte-ciel composé de 13 volumes cubiques décalés, conçu par le studio portugais OODA pour le développement résidentiel Hora Vertikale à Tirana.

Certains commentateurs n’en étaient pas sûrs. “J’aime chaque bloc individuellement”, a écrit Leo. “Les empiler semble moins convaincant”, ont-ils ajouté.

“Un autre bâtiment inspiré de Jenga”, a écrit John Lakemanalors que Souji s’est demandé “pourquoi avoir besoin de créer un sentiment de malaise ? Cool pour un concept art ou un jeu vidéo, pas pour une vraie ville”.

Mais malgré cela, le projet a eu son lot d’admirateurs et de détracteurs, avec un commentateur Franc le qualifiant de « travail très intéressant ».

Rob Rohena était plein d’éloges, écrivant “J’adore ça, très fantaisiste et sans prétention – on dirait une pile de blocs pour enfants”. De plus, ils ont estimé que c’était “un bon départ des gratte-ciel de luxe trop criards de Manhattan ou des immeubles de bureaux en verre fades”.

La conception OODA fonctionne-t-elle pour vous ? Rejoignez la discussion ›

Mise à jour des commentaires

Dezeen est le magazine d’architecture et de design le plus commenté au monde, recevant chaque mois des milliers de commentaires de la part de ses lecteurs. Tenez-vous au courant des dernières discussions sur notre page de commentaires et abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Debate, où nous présentons les meilleurs commentaires de lecteurs sur les histoires des sept derniers jours.