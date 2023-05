Tant de gens ont jeté leurs tortues de compagnie que cela menace les espèces de la Colombie-Britannique, selon un biologiste

Lorsque la biologiste Aimee Mitchell a commencé il y a 15 ans son décompte des tortues peintes côtières de l’Ouest en voie de disparition, elle a déclaré qu’il était impossible d’ignorer le nombre de tortues de compagnie abandonnées qui prospéraient dans la nature.

Les tortues envahissantes à oreilles rouges, qui deviennent plus grosses que les tortues peintes côtières de l’ouest – BC’s seule tortue indigène – se bousculaient les bains de soleil.

Son équipe le plus récent étude a été la première à confirmer que les tortues à oreilles rouges libérées se reproduisent avec succès sur le même territoire que la population de tortues peintes de l’ouest de la côte ouest.

Cette population de tortues – qui s’étend au sud le long de la Sunshine Coast, des îles Gulf et de l’île de Vancouver – a atteint un minimum d’environ 3 000 avant que les nouveau-nés ne soient relâchés au cours des dernières années, dit Mitchell.

Mitchell et ses collègues ont dénombré des tortues à 19 endroits, confirmant que les tortues envahissantes dépassaient les tortues peintes de l’Ouest en voie de disparition – qui étaient plus nombreuses que 2,5 contre une.

« C’est surprenant », a déclaré Mitchell, responsable du programme Coastal Painted Turtle Project.

Avant les travaux de son équipe, on croyait que les tortues à oreilles rouges pouvaient survivre dans la nature, mais qu’elles ne réussiraient pas à se reproduire étant donné la période d’incubation des œufs plus courte au Canada.

« Cela a également surpris la province », a déclaré Mme Mitchell, qui s’est concentrée sur les espèces en péril tout au long de sa carrière.

« Jusqu’à ce que nous ayons prouvé qu’ils réussissaient pleinement à éclore, la province ne les considérait pas comme envahissants. »

Tortues peintes de l’Ouest au lac Elizabeth à Cranbrook, en Colombie-Britannique, le 26 avril 2023. (Corey Bullock/Nouvelles de CBC)

Les tortues indigènes en fort déclin

En 2016, la Colombie-Britannique a statué les curseurs à oreilles rouges sont une espèce envahissante.

La prolifération a commencé lorsque ces tortues ont été vendues comme animaux de compagnie. Les gens ont ramené à la maison un pagayeur de la taille d’une pièce de monnaie, et il a grandi sur le côté d’une assiette. Une tortue captive peut aussi vivre jusqu’à 50 ans. De nombreux propriétaires les ont relâchés dans la nature.

Mitchell dit qu’elle aimerait voir des efforts pour éliminer et éliminer les tortues envahissantes à grande échelle, afin de sauver les espèces indigènes menacées. Elle poursuit donc ses études, exhortant les gens à signaler les observations de tortues afin qu’ils puissent cartographier leur territoire en évolution, et dit qu’elle espère que davantage de travail sera fait pour étudier les effets de l’envahisseur sur les populations précaires comme la population côtière de tortues peintes.

Les tortues peintes se trouvent dans le sud du Canada, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse. Ils vivent dans des eaux peu profondes et lentes. Ils aiment la boue.

Parmi les trois principales populations de tortues – ouest, est et centre des terres – les plus importantes sont les tortues peintes de l’ouest, qui peuvent mesurer jusqu’à 25 centimètres de long. Tous sont connus pour les marques brillantes sur le bord de la coquille, les rayures jaunes sur la tête ou le cou et un motif abstrait brillant sur la partie inférieure de la coquille qui peut aller du jaune à l’orange, selon le Conservation de la nature Canada.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, il y a aucune population exacte ne comptemais estime qu’il y a environ 3 000 adultes ou moins sur la côte du Pacifique et jusqu’à 20 000 à l’intérieur des terres, des Rocheuses au Bouclier canadien.

Les populations de tortues peintes ont fait face à un déclin abrupt dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique et dans la vallée du bas Fraser, à cause de tout, de la circulation à la perte de milieux humides et aux espèces envahissantes, comme les ouaouarons et autres tortuesselon les CETC.

Les envahisseurs de tortues stressent les espèces indigènes

Mitchell blâme les curseurs à oreilles rouges. Elle dit qu’ils monopolisent les bûches les plus ensoleillées et poussent les plus petites tortues dans des habitats plus risqués, comme près des lieux de pêche où elles risquent de s’approcher des humains, des chiens et des hameçons.

« [Sliders] finira par empêcher les tortues peintes de l’Ouest de se prélasser. Et il y en a tellement. Je les ai vus couler les bûches », a déclaré Mitchell.

« La règle avec le pèlerin est que la plus grosse tortue gagne et les curseurs sont plus gros. Ils grandissent plus vite. »

Une tortue à oreilles rouges, considérée comme l’une des espèces les plus envahissantes. (Kyle Robertson Thomson)

Les tortues de compagnie rejetées peuvent également propager des parasites, des maladies respiratoires et autres, a-t-elle expliqué. Et les impacts sont encore plus durs lorsqu’il n’y a qu’une seule tortue indigène, comme c’est le cas en Colombie-Britannique.

« Dans l’est, il y a sept ou huit autres espèces de tortues, donc elles sont au moins un peu plus adaptées à la compétition », a-t-elle déclaré.

Les curseurs à oreilles rouges sont considérés comme l’un des espèce la plus envahissantecar ils étaient les tortues les plus vendues comme animaux de compagnie.

C’est une préoccupation compte tenu du fait que les huit espèces indigènes d’eau douce du Canada les espèces de tortues sont en dangerce qui en fait « le groupe d’animaux sauvages le plus menacé au Canada », selon David Seburn, spécialiste des tortues d’eau douce à la Fédération canadienne de la faune.

« Les tortues sont les outsiders », a déclaré Seburn. « Le T-Rex a disparu, mais la tortue a survécu, ce qui en dit long sur sa capacité à endurer. »

Les curseurs survivent maintenant dans de nombreux étangs urbains, en particulier en Colombie-Britannique et dans le sud de l’Ontario.

Un curseur à oreilles rouges, la plus grande tortue à l’extrême gauche, est sur une bûche près d’une caméra installée à Toronto par les autorités régionales pour surveiller la faune. Les autres tortues plus petites sur ce journal sont des tortues peintes indigènes du Midland. (Office de protection de la nature de la région de Toronto)

Pour survivre, les tortues ont besoin de se prélasser au soleil.

« Se prélasser au soleil n’est pas seulement une chose triviale; c’est la façon dont les tortues maintiennent leur température corporelle. C’est ainsi que les femelles développent leurs œufs. Donc, se prélasser est essentiel au mode de vie des tortues », a expliqué Seburn.

Il craint que les animaux de compagnie libérés ne propagent des maladies et ne menacent les populations sauvages.

« Une tortue infectée relâchée dans une zone humide … c’est un gros joker. »

Certains disent que le slider est » vilipendé «

Il y a quinze ans, Marc Ouellette lançait un sauvetage de reptiles appelé Petit RES Q pour récupérer les tortues abandonnées.

Il explique que les tortues ont besoin d’environ 10 gallons d’eau « pour chaque pouce de carapace », donc un curseur d’un pied de long ou de 30 centimètres a besoin d’un réservoir de 120 gallons. Si le réservoir est trop petit, il doit être nettoyé quotidiennement et il dit que certains propriétaires de tortues sont dépassés.

« Les gens s’ennuient un peu », a déclaré Ouellette, de Pefferlaw, en Ontario.

Ce qui a commencé comme quelques aquariums dans son appartement s’est transformé en un espace de 1 200 pieds carrés avec des réservoirs de stockage de 800 gallons. Ouellette s’occupe maintenant de 300 reptiles. Il y a 120 tortues sur sa liste d’attente.

Plus de 300 reptiles, pour la plupart des tortues de Floride à oreilles rouges, sont hébergés au centre de sauvetage Little RES Q en Ontario. (Marc Ouellette/Little RES Q)

Certains chercheurs disent curseurs à oreilles rouges sont vilipendés. Le biologiste Scott Gillingwater a signalé pour la première fois que des curseurs se reproduisaient près de London, en Ontario, en 2013.

Après 15 ans d’étude des curseurs, Gillingwater ne préconise pas de relâcher les animaux de compagnie, mais dit qu’il n’a aucune crainte que les espèces « dépassent nos zones humides » malgré le nombre de personnes qui finissent par être jetées dans des étangs urbains.

« Le slider est souvent vilipendé, mais ce sont les gens qui sont le problème », a-t-il écrit à CBC News.

Partager le journal

Marc Dupuis-Desormeaux, biologiste de terrain à l’Université York, affirme que différentes espèces de tortues se prélassent souvent ensemble en paix.

« Nous avons de nombreuses preuves de curseurs à oreilles rouges avec des tortues peintes dessus, tous sur le même rondin », a déclaré Dupuis-Desormeaux, qui a étudié la démographie des tortues dans les zones urbaines.

Il exhorte les gens à ne pas relâcher d’animaux de compagnie, mais dit que les curseurs qui ont maintenant peuplé des étangs urbains déjà remplis d’espèces envahissantes, mangent de la matière morte et font le travail de disparition des tortues indigènes.

Dupuis-Desormeaux dit que si les espèces indigènes sont l’idéal, trop d’entre elles ont été anéanties par des voitures, attaquées par des chiens ou victimes de ratons laveurs pilleurs d’œufs ou de zones humides en voie de disparition.

Et il dit que les hivers froids et les étés courts du Canada arrêtent la propagation incontrôlée des tortues envahissantes.

« C’est dur d’être une tortue. »