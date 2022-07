Tant de conceptions audacieuses : ces premiers avions ont volé pour l’armée américaine

Le premier avion plus lourd que l’air acheté par la Division Aéronautique provenait de nul autre que les frères Wright. Mais même ces pionniers, peu éloignés de leur vol monumental de 1903, devaient prouver que leur machine pouvait répondre aux exigences du département de la guerre : elle devait pouvoir rester en l’air pendant plus d’une heure, transporter un passager sur au moins 125 milles à une vitesse de 40 miles par heure, être orientable dans toutes les directions à tout moment et atterrir sans dommage.

Ici, Orville Wright passe au-dessus de Fort Myer, en Virginie, le 1er juillet 1909. Le 2 août de cette année-là, le gouvernement américain a officiellement accepté le Wright Flyer au prix de 30 000 $ et l’a désigné Signal Corps Airplane No. 1.