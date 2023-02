"Tant de choses sur Nehru, pourquoi ne pas utiliser son nom de famille ?" La fouille du Premier ministre à Gandhis

Aujourd’hui, le Premier ministre Narendra Modi, dans un coup de poing contre les Gandhis, a déclaré : “Quelle est la honte de garder le nom de famille Nehru.” Le Premier ministre Modi a fait ces remarques lors d’un discours à la Rajya Sabha aujourd’hui.

“Si Nehru était une si bonne personne, pourquoi la famille hésite-t-elle à utiliser le nom de famille” Nehru “”, a déclaré le Premier ministre Modi.

Dès que le Premier ministre a commencé son discours, les membres de l’opposition se sont précipités au centre de la maison et ont exigé haut et fort une enquête de la commission parlementaire mixte sur les allégations contre le conglomérat du milliardaire Gautam Adani, qui est sous les projecteurs après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a allégué manipulation boursière et fraude comptable par le groupe.