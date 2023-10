RED BLUFF – Enjoy Local a récemment reçu le titre prestigieux d’« Entreprise de l’année » décerné par la Chambre de commerce du comté de Red Bluff Tehama.

« C’est une distinction que nous portons avec une grande fierté. Cette reconnaissance remarquable témoigne du soutien indéfectible de notre communauté et de sa confiance en notre vision, notre philosophie et nos actions », a déclaré la propriétaire Kate Grissom. « Le centre-ville est le cœur et l’âme vibrants de notre communauté et nous sommes véritablement privilégiés d’en être le cœur même. »

Enjoy Local est en affaires depuis 2011 sur la rue Main à Red Bluff.

Les principales caractéristiques d’Enjoy Local incluent le fait d’être une destination incontournable pour tout ce qui est local, offrant une gamme variée d’activités allant de la bière et du vin artisanaux aux quiz, au bingo, à la musique live et au brunch. C’est un lieu de rassemblement privilégié pour les habitants et les voyageurs, le tout situé dans un espace conçu pour favoriser des liens significatifs. Les offres sont centrées sur des cadeaux, des plats artisanaux et des boissons artisanales, tous conçus pour encourager la conversation et la connexion, faisant d’Enjoy Local un centre communautaire dynamique et engageant.

« La réponse de la communauté à Enjoy Local a été extrêmement positive. Nous nous sommes imposés comme un espace de rassemblement communautaire bien-aimé et notre philosophie de réciprocité transparaît vraiment », a déclaré Grissom. « Nous avons eu la chance de recevoir un soutien solide de la communauté, ce qui nous a aidés à prospérer et à grandir ensemble. Il s’agit d’un véritable partenariat fondé sur des valeurs partagées et un engagement à rendre notre communauté plus forte.

Enjoy Local est un établissement à l’évolution intrigante. Au départ, il s’agissait d’un espace de vente au détail et d’un bar à vin, qui s’est progressivement transformé en un bar à bière et à vin dynamique. Elle est finalement devenue une brasserie artisanale à part entière.

« Ce qui nous distingue, c’est notre engagement à fournir des plats haut de gamme de style brasserie, en nous approvisionnant de manière réfléchie auprès du plus grand nombre de fermes et de vendeurs de produits alimentaires locaux possible », a déclaré Grissom. « Notre engagement envers le service est d’une simplicité rafraîchissante : nous accordons la priorité à une expérience rapide et détendue. Nous croyons fermement que l’essence de l’expérience vient en premier, suivie de près par les services fantastiques que nous offrons à travers nos offres de restauration et de boissons. Notre menu saisonnier en constante évolution nous tient à cœur de présenter continuellement de nouvelles options délicieuses à nos clients. Enjoy Local est l’endroit où le plaisir de manger rencontre un engagement à fournir un service exceptionnel.

Les clients confirment l’engagement de Grissom. Jessica Salinas Brown et Kurtis Brown, qui vivent à Red Bluff depuis 1969, sont les mécènes d’Enjoy Local depuis sa création.

«C’est un lieu de rassemblement communautaire décontracté et confortable où tout le monde est le bienvenu», a déclaré Salinas Brown. « C’est comme une famille », a ajouté Kurtis Brown. Le couple, qui visite Enjoy au moins une fois par semaine, adore la musique live et apprécie également les offres locales et l’artisanat qui soutiennent directement les membres de la communauté.

À tout moment, des enfants dînent et dansent et les chiens sont également les bienvenus.

Les employés d’Enjoy Local sont majoritairement d’accord avec Grissom et les clients – vantant l’entreprise comme « le meilleur endroit où travailler et les meilleures personnes pour qui travailler ».

« Au cœur de tout ce que nous faisons chez Enjoy Local se trouve notre équipe extraordinaire. Leur fidélité inébranlable, leur enthousiasme sans limite et leur engagement profond sont le moteur de notre succès. Nous sommes incroyablement chanceux d’avoir un groupe de personnes dévouées qui choisissent d’investir leur temps et leur énergie pour faire d’Enjoy le meilleur possible », a déclaré Grissom. « De notre manager exceptionnelle, Holly, à notre responsable de cuisine, Kate, nous avons la chance de compter sur des membres d’équipe prêts à faire du travail une activité secondaire et du voyage de Redding à notre communauté chérie, attirés par l’expérience unique que nous offrons. La force d’Enjoy Local est sans aucun doute le reflet direct de l’équipe remarquable qui sert et soutient sans relâche notre communauté.

Enjoy Local est situé au 615 Main St. à Red Bluff. Pour plus d’informations, visitez Enjoylocalredbluff.com.