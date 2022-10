Tant de choix pour tromper ou traiter – Shaw Local

Des événements de tricherie ou de traitement font leur apparition dans tout le comté de McHenry cette semaine.

Voici quelques-unes des options. Pour les heures de friandises, rendez-vous sur bit.ly/TrickorTrick_McHenryCo22.

HuntleyL’événement trick-or-treating aura lieu de 10 h à 14 h vendredi dans son centre-ville. Les emplacements participants seront signalés par des panneaux et des ballons.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur huntley.il.us.

bosquet de printempsL’événement Trunk-or-Treat aura lieu de 14 h à 16 h samedi au Horse Fair Park, 8105 Blivin St., avec un concours de costumes à 15 h. Il y aura des prix pour le meilleur costume pour enfant, adulte et animal de compagnie et le meilleur coffre décoré. .

Pour plus d’informations, rendez-vous sur springgrovevillage.com/event/trunk-or-treat/.

La promenade annuelle d’Halloween Cari et Bosquet de la rivière Fox reviendra à son format classique de tromperie ou de traitement dans les entreprises locales cette année.

À Cary, l’événement se déroulera de 11 h à midi samedi, commençant à Tasty Sushi, 630 Route 14, et se terminant à Athletico Physical Therapy dans le centre commercial Jewel, 630 Route 14.

À Fox River Grove, l’événement aura lieu de 13 h à 14 h samedi, en commençant par Leader Ace Hardware, 980 W. Route 22 dans le centre commercial Stone Hill, et se terminant à Wonderland Kids Academy, 750 Route 14.

La marche d’Halloween est un événement gratuit organisé par la chambre de commerce de la région de Cary-Grove.

Woodstockconcours annuel de costumes et Halloween sur la place l’événement revient lundi après-midi.

Le concours de costumes débutera à 16 h 15 au kiosque à musique de la place historique du centre-ville avec des prix remis à 16 h 30 suivis d’un tronc ou d’un traitement autour de la place jusqu’à 17 h.

Des prix seront décernés aux déguisements les plus « effrayants », « les plus drôles » et « les plus originaux » dans quatre catégories d’âge : 3 ans et moins, 4 à 8 ans, 9 à 13 ans et 14 ans et plus.

Trick-or-treating dans les quartiers se poursuit jusqu’à 19h

Pour plus d’informations, rendez-vous sur woodstockoperahouse.com/operahouse/page/halloween-square.

Lac de cristal accueillera également son événement annuel de trucs ou de friandises au centre-ville, Halloween Handout, de 15 h à 17 h lundi, où les enfants de 12 ans et moins peuvent s’arrêter dans les entreprises participantes du centre-ville pour recevoir des friandises.

Les commerçants participants auront un dépliant orange Halloween Handout sur leur vitrine. Les commerçants qui affichent une affiche de citrouille bleu sarcelle – dans le cadre du projet Teal Pumpkin visant à rendre l’Halloween amusante pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires – auront également des friandises alternatives non alimentaires disponibles pour les enfants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur centre-villecl.org/events/halloween-handout/.

La Lac dans les collines Le service de police organisera lundi son 19e événement annuel trick-or-treat au Safety Town du service de police, situé derrière le Irv Floress Safety Education Center, 1109 Crystal Lake Road.

L’événement, qui se déroule de 15 h 30 à 17 h 30, est ouvert à tous les âges.

Des monstres, des fantômes et des goules favorables à la famille ainsi que des policiers de Lake in the Hills, des membres de l’équipe, des élus du village et des bénévoles de la communauté seront là pour rencontrer les familles en visite.

