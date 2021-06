L’ancien de BACHELORETTE Tanner Tolbert a critiqué les nouvelles décisions d’animateur de « l’épave du train » de l’émission et a en outre averti que l’émission était sur une « pente glissante ».

Mercredi, il a été révélé que Lance Bass et Lil Jon feraient partie de la liste tournante des hôtes pour Baccalauréat Au Paradis, après que Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont pris le relais La bachelorette.

13 Tanner Tolbert a réfléchi au choix de plusieurs hôtes pour Bachelor In Paradise Crédit : Instagram/@tanner.tolbert

13 Tanner Tolbert a critiqué la décision d’avoir plusieurs hôtes pour Bachelor In Paradise Crédit : Twitter/@ttolbert05

Après Bachelor In Paradise a annoncé que Lance, Lil Jon, David Spade et Tituss Burgess seraient des hôtes célèbres en rotation, Tanner a critiqué la décision sur les réseaux sociaux.

Tanner, qui est apparu dans la saison de Bachelorette de Kaitlyn et s’est fiancé à Jade Roper pendant BIP, tweeté: « Ne vous méprenez pas… J’ai adoré David Spade dans Tommy Boy… mais je me moque bien qu’il distribue des cartes de rendez-vous ou fasse des commentaires.

« Nous regardons le spectacle pour voir les relations et le drame… Pas pour voir ce cirque ‘hôte’. À mon avis, cela enlève le but du spectacle. »

Il a ensuite partagé son tweet sur des histoires Instagram et a écrit: « Je sais que mon opinion n’a pas vraiment d’importance, mais cette merde se transforme en cirque. »

Le joueur de 34 ans a poursuivi dans ses histoires sur Instagram: « D’accord, je le dis juste – je pense que la franchise Bachelor doit comprendre ce truc et le comprendre rapidement parce que je pense que le spectacle est dans un pente glissante en ce moment et moi, en tant que fan de la série, je veux avant tout la voir continuer mais je pense que tout ce drame d’animateur commence à devenir ridicule.

« J’ai vu ce que Bachelor In Paradise a annoncé aujourd’hui avec leur situation d’hôte de célébrités en cours pour l’été et je viens de regarder l’épisode un de Katie [Thurston]de la saison hier soir.

13 Il a continué à critiquer la décision de l’hôte sur les histoires d’Instagram Crédit : Instagram/@tanner.tolbert

13 Lil Jon est sur le point d’être un invité célèbre Crédit : Getty Images – Getty

13 Tituss Burgess aura sa chance Crédit : Getty – Contributeur

13 Lance Bass a également signé Crédit : Getty

« L’hôte n’a pas besoin d’être la vedette de l’émission – c’est aussi simple que cela. L’hôte est l’hôte. L’hôte doit être l’épine dorsale de l’émission et doit remplir un rôle. Je n’ai pas besoin de voir les commentaires sur chaque petite chose et pas tout être une blague.

« […] Je ne regarde pas David Spade distribuer des cartes de rendez-vous. Il était génial dans Tommy Boy, ne vous méprenez pas, mais je veux regarder Bachelor, The Bachelorette et Bachelor In Paradise pour le drame, pour les relations et voir cela se dérouler. Je me fiche de ce BS pré-planifié.

« Et cette diatribe ne concerne même pas Chris Harrison et ne concerne pas Kaitlyn ou Tayshia. Je pensais qu’ils apportaient une grande énergie et avaient de grandes capacités d’hébergement. Il ne s’agit pas de savoir si nous voulons que Wells héberge, il ne s’agit pas David Spade ou Lil Jon, toutes ces personnes pourraient être d’excellents hôtes, mais l’hôte doit être exactement cela.

« Je ne me connecte pas pour regarder le cirque secondaire, je veux juste regarder de vraies personnes se rencontrer à l’écran pour la première fois, dater, puis laisser le spectacle prendre les virages pour se dérouler à partir de là.

13 David Spade a été la cible de la diatribe de Tanner Crédit : Getty

13 Tanner a fondé une famille avec sa femme, Jade Roper Crédit : reportez-vous à la légende

« L’émission faisait du bon travail en laissant le drame se dérouler en temps réel, puis en en tirant le scénario. Maintenant, j’ai l’impression qu’ils essaient de forcer l’émission à suivre un ensemble de pistes de ce qu’ils pensent être une bonne télévision et ça se passe tort. »

Tanner a continué à dire qu’il « aimait le spectacle » et qu’il occupait une place particulière dans sa partie car c’est là qu’il a rencontré sa femme, Jade.

« Si vous regardez en arrière certains des meilleurs épisodes de la série, Chris Harrison était à peine dans certains d’entre eux. Il a fourni un rôle et il l’a bien rempli », a-t-il poursuivi.

« Nous n’avons pas besoin de faire de l’hôte une si grande chose, je ne veux pas voir l’hôte se moquer de chaque gars qui est sorti de la limousine et je n’ai pas besoin de voir David Spade marcher sur la plage de Paradise en essayant pour être quelque chose de drôle, je veux juste voir les candidats, et ces relations, et oui.

« Si les producteurs peuvent faire un bon drame à partir de rien, alors oui, je veux voir ça aussi. J’espère que la série réussira, j’espère que ça ira mieux parce qu’en ce moment, ce n’est qu’un naufrage. »

13 Tanner s’est fiancé à Jade lors de sa deuxième saison sur Bachelor In Paradise Crédit : Getty

13 Leur mariage a été médiatisé Crédit : Getty

Il a continué à se répéter en disant qu’il n’attaquait personne qui avait été nommé animateur pour les nouvelles saisons et qu’il voulait juste que les producteurs réparent le gâchis.

Avant de terminer sa diatribe, il a ajouté : « Nous n’avons pas besoin d’avoir chaque saison des gens qui reviennent pour donner des conseils, c’est ennuyeux. Même quand je l’ai fait, je pensais que c’était ennuyeux.

« C’est cool de voir d’anciens candidats mais c’est à ça que servent les réseaux sociaux, nous pouvons les suivre là-bas. Nous n’avons pas besoin que les gens reviennent toujours et répètent la même rhétorique encore et encore. »

13 Wells Adams et Sarah Hyland devraient également être des hôtes invités Crédit : Getty

Mis à part Lance, Tituss, Lil Jon et David, Sarah Hyland et son fiancé Wells Adams rejoindront également la franchise en tant qu’hôtes tournants, Le Soleil précédemment révélé.

« Avec le style de rotation qu’ils font, ils étaient tous les deux un ajustement naturel car ils sont déjà aimés par les fans.

« Wells est également un vétérinaire de Paradise et sera un hôte formidable car il sait comment fonctionne le processus », a ajouté la source.

L’actrice a commencé à sortir avec le natif de Californie en 2017.

13 Chris Harrison a quitté la franchise Bachelor cette semaine Crédit : AP

Au fur et à mesure que leur implication dans l’émission a été révélée, il a également été signalé que Chris ne reviendrait pas à Bachelor In Paradise – ni à aucune autre émission de la franchise à ce stade.

Au lieu, David a été choisi pour remplacer Chris parce qu’il est un super fan.

Il a construit un culte parmi les autres fans en raison de ses commentaires hilarants sur la série, qu’il partage souvent sur son compte instagram.

L’initié a expliqué que David est un candidat parfait pour remplir le rôle, déclarant: « Les producteurs veulent mettre du plaisir dans la série. Ils pensent que c’est devenu trop grave.

La nouvelle saison de Bachelor in Paradise commencera à être diffusée sur ABC le 16 août.

Pendant ce temps, Tayshia et Kaitlyn sont intervenus en tant qu’hôtes pour les prochaines saisons de La bachelorette mettant en vedette Katie Thurston.

Mardi, Chris a confirmé qu’il s’en allait avec Célibataire Nation comme il l’a révélé sur les réseaux sociaux: « J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre.

« Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.

« Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. »