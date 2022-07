Tanna Farms, les propriétaires de Mill Creek claquent la tonte des fleurs sauvages et de l’herbe des prairies – Shaw Local

BLACKBERRY TOWNSHIP – Pendant des années, les propriétaires à proximité de Tanna Farms et des terrains de golf de Mill Creek ont ​​apprécié l’herbe des prairies et les fleurs sauvages qui poussaient sur les bords des terrains de golf et fleurissaient derrière leurs arrière-cours.

Ils l’ont particulièrement apprécié en raison de l’habitat qu’il a créé pour les pollinisateurs et les papillons – en particulier l’asclépiade qui est essentielle pour les papillons monarques.

Mais il y a eu un choc cet été : une tondeuse est passée et a tout haché le 11 juillet.

“Nous vivons ici depuis 15 ans et au cours de ces 15 années, je ne me souviens pas quand il a été fauché au milieu de l’été”, a déclaré Jennifer Urban, qui vit au cinquième trou du parcours de golf de Tanna Farms. « Au milieu de l’été, il devient sauvage et fleurit et c’est beau. … C’était terrible. Il n’y avait rien que je puisse faire.

Urban a déclaré que Shodeen, propriétaire du terrain de golf, le couperait au printemps ou à la fin de l’automne, jamais au milieu de la saison.

Urban a déclaré qu’elle et un voisin étaient sortis pour demander à l’homme pourquoi il tondait.

“Il a dit:” Une dame s’est plainte et le patron m’a dit de le couper “”, a déclaré Urban. “Il nous a laissé un bon 10 pieds d’herbe des prairies.”

Un bourdon s’installe sur une fleur d’asclépiade un été passé près des terrains de golf Tanna Farms et Mill Creek dans le canton de Blackberry. L’herbe des prairies et les fleurs sauvages ont fourni un habitat aux pollinisateurs, en particulier aux papillons monarques qui ne mangent que de l’asclépiade. (Photo fournie par Christopher T. Guess)

Mais il est revenu le lendemain et a continué à tondre. Son mari était à la maison et il l’a appelée pour savoir quoi faire, a-t-elle dit.

“Je lui ai dit d’aller l’arrêter”, a déclaré Urban.

L’homme a dit à son mari : « ‘Le patron m’a dit de revenir et de le finir’ », a déclaré Urban.

Dave Patzelt, président du groupe Shodden, a déclaré que la tonte avait été faite par erreur et que cela ne se reproduirait plus.

“C’était une erreur due au manque de communication entre les superviseurs du terrain de golf et le surintendant et l’équipe du terrain”, a déclaré Patzelt. “C’est dommage qu’il ait été coupé. Il ne peut pas être remis en place car il est coupé. Il n’y a rien que nous puissions faire pour le corriger autre que d’arrêter ce que nous faisions et d’accepter que c’était une erreur. … Nous n’essayions pas de nuire. De toute évidence, c’était une erreur flagrante.

Patzelt a déclaré que la base de Tanna Farms et de Mill Creek a toujours été de soutenir le système d’infiltration naturelle avec des rigoles biologiques et des rigoles végétalisées qui permettent à l’eau de retourner au sol plutôt que dans un tuyau d’égout vers la rivière Fox.

Une baissière est une zone basse ou déprimée où l’eau s’accumule et, à travers la végétation, libère l’eau lentement en tant que système d’infiltration naturel. Une rigole biologique est une alternative à un égout pluvial.

“C’est la base de l’environnement naturel de Mill Creek depuis 25 à 30 ans”, a déclaré Patzelt.

Patzelt a déclaré qu’il pensait que la personne qui se plaignait au terrain de golf était nouvelle et ne réalisait pas que l’herbe des prairies et les fleurs sauvages étaient des plantations intentionnelles.

“Une nouvelle personne aurait pu emménager et penser que les plantes des prairies sont des mauvaises herbes”, a déclaré Patzelt. « Nous avons reçu des appels téléphoniques de certains résidents indiquant que les plantes passaient de leur côté de la clôture. Les plantes des prairies s’approchent de la clôture et y pénètrent. Peut-être qu’ils pensaient que c’étaient des mauvaises herbes de l’autre côté de la clôture.

La voisine d’Urban, Kay Panfil, qui vit également près du cinquième trou de Tanna, a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi quelqu’un pensait que l’herbe et les fleurs sauvages des prairies devaient être coupées, mais qu’elle était heureuse d’apprendre que cela ne se reproduirait plus.

“Nous avions tellement de papillons et de lucioles”, a déclaré Panfil. « Ça a l’air terrible et ce n’est pas la bonne période de l’année. Ils devraient le couper au printemps ou à l’automne. Il n’y avait aucune raison de le faire quand ils l’ont fait. … Cela ressemble à un désert.

L’asclépiade qui pousse depuis un été passé sur les bords des terrains de golf de Tanna Farms et de Mill Creek dans le canton de Blackberry fournit un habitat aux papillons monarques, qui ne pondent que sur l’asclépiade et dont les chenilles ne mangent que l’asclépiade. Cette année, le groupe Shodeen a commis une erreur en coupant l’herbe des prairies et les fleurs sauvages au milieu de la saison. Toute tonte est arrêtée et un responsable de l’entreprise a juré que cela ne se reproduirait plus. (Photo fournie par Christopher T. Guess)

Une autre voisine, Tammy Chiovari, a déclaré que maintenant que les papillons monarques ont été désignés comme une espèce en voie de disparition, la préservation de leur habitat est de plus en plus importante.

“Je suis membre du conseil d’administration du Geneva Garden Club et des Garden Clubs of Illinois – c’est comme un parapluie pour tous les clubs de jardinage de l’État”, a déclaré Chiovari.

Planting for Pollinators est un projet spécial des Garden Clubs of Illinois, selon son site Web, www.gardenclubsofillinois.orgqui répertorie également les plantes indigènes pour attirer les abeilles, les papillons, les colibris et autres pollinisateurs.

“C’est très bon à entendre”, a déclaré Chiovari à propos du vœu de la société Shodeen de ne plus tondre.