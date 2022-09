Tanmay Bhat, “l’honnêteté brutale” d’autres bandes dessinées dans la finale louée

La saison 7 de Koffee With Karan se termine après 12 épisodes et la finale semble être un changement rafraîchissant par rapport au reste de la série. Les Koffee With Karan Awards ont clôturé la saison en beauté, et pour le jury, Karan Johar a invité les influenceurs populaires des médias sociaux et les bandes dessinées Tanmay Bhat, Kusha Kapila, Niharika Nm et Danish Sait. C’était tout à fait différent de la gamme des meilleures célébrités de Bollywood qui apparaissent habituellement dans l’émission, et compte tenu de la réaction de Twitter à la finale, il pourrait sembler que Karan commence à battre les allégations de “népotisme”.

Ils devraient inviter plus souvent ces types de comédiens, cet épisode était hilarant. #KoffeeWithKaran7 — Apoorva⁷ (@minyoongitis) 28 septembre 2022

Karan est quelque peu sympathique quand il n’est pas avec son gang ‍♀️#KoffeeWithKaran7 — Shash. (@_seeking_light) 28 septembre 2022

Meilleur épisode de la #KoffeeWithKaran7 est sans doute ce dernier épisode avec @thetanmay @KushaKapila @DanishSait et #niharika.. Ils étaient sur… J’ai tellement aimé ça… – Direct Dil Se (@arjumand_kazmi) 28 septembre 2022

Je viens de terminer toute la finale de szn #KoffeeWithKaran7 et je ne plaisante pas avec le seul épisode, j’ai tout vu sans sauts et comme @karanjohar a également annoncé szn8 je veux y être si mauvais faire un segment pour les fans ou certains je veux y être cependant c’est dans ma liste de choses à faire depuis des lustres — Ammar_116 (@116_ammar) 28 septembre 2022

Je viens de regarder la finale de #KoffeeWithKaran7 & je dois dire que je pense que cet épisode était le meilleur à ce jour ! Kusha Danois Tanmay Niharika a tout cloué ! C’est pourquoi nous avons besoin de plus d’invités qui ne sont pas du «camp KJo» parce qu’ils ont assez de nepo jaap.

Nous voulons juste une honnêteté brutale ! pic.twitter.com/yJzXDnkfjt – Riddhi (@_Riddhi16) 28 septembre 2022

Dans un exemple de «l’honnêteté brutale» des récents invités qui est louée sur Twitter, lorsque Karan Johar a demandé s’il avait trop parlé d’Alia cette saison, le danois Sait a déclaré: «J’ai regardé Brahmastra. En cela, Alia Bhatt n’arrête pas de crier “Shiva” (nom du personnage de Ranbir Kapoor). L’équivalent de ça à la télévision, c’est que tu dis, Alia. Cette réponse a eu tout le monde, y compris KJo en grand écart.

Karan a également parlé d’une relation qu’il avait eue plus tôt, à laquelle Varun Dhawan était très favorable. Il a également mentionné que Varun “l’avait découvert par défaut”. Parlant de la même chose, Tanmay Bhat a demandé à Karan s’il sortait avec David Dhawan, le père de Varun. Tanmay lui a également demandé quel est le mot de sécurité de Karan et pourquoi c’est Liger.

