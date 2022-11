Tanmay Bhat et Rohan Joshi déballent Koffee avec le panier très connu de Karan

L’émission controversée de Karan Johar, Koffee With Karan, est l’une des émissions les plus médiatisées de tous les temps. Il a été une foule d’innombrables secrets scandaleux et de liaisons romantiques. Alors que le spectacle reste le meilleur de sa légion, le segment Rapid-Fire suivi du tristement célèbre Koffee Hamper est toujours resté un sujet de spéculation. Plus maintenant parce que le comédien Tanmay Bhat, qui a participé à la finale de la saison sept de l’émission de chat, a partagé le contenu du panier sur sa chaîne YouTube. Il n’était pas le seul à le faire puisqu’il a été rejoint par son ancien collègue de l’AIB Rohan Joshi.

Cette fois, cependant, le déballage a été fait avec une pointe d’humour. Le premier article que Tanmay a dévoilé était des boutons de manchette de la marque de bijoux Tyaani de Karan Johar. De nombreuses autres boîtes contenaient du café raffiné, du thé, une théière, une machine à expresso Audi, un Amazon Echo Show, un café avec une tasse de marque Karan. Il y avait aussi des haut-parleurs Marshall et une boîte de bonbons.

À la fin, vous pouvez voir Tanmay féliciter la personne chargée de conserver le panier. Voici la vidéo entière. Le déballage commence à 5:00 minutes. Regarde:

La vidéo a recueilli 838 000 vues.

Pendant ce temps, plus tôt, la poignée Instagram officielle de DisneyPlus Hotstar a partagé une vidéo de huit minutes de l’hôte Karan Johar révélant ce qu’il y avait à l’intérieur du Koffee Hamper.

La saison 7 de Koffee With Karan a fait le buzz auprès des téléspectateurs. Que ce soit Ranveer Singh imitant ses contemporains, Alia Bhatt révélant des détails sur son histoire d’amour avec Ranbir Kapoor, Akshay Kumar et la camaraderie intéressante de Samantha Ruth Prabhu ou les plaisanteries amusantes entre Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishan Khatter, il a réussi à résumer l’héritage de la talk-show en 13 épisodes.

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Karan Johar viendrait avec son prochain réalisateur “Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani”. Présenté comme un film romantique new age, le film original mettra en vedette Ranveer Singh, Alia Bhatt, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan dans des rôles clés.

